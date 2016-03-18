"مبروكة" الأم المثالية بأسوان.. أم لمحام ومعلم وعضو هيئة تدريس

فازت "مبروكة يحيي عبد الله" 59 سنة أرملة من الكلح شرق التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان بلقب الأم المثالية لعام 2016.

"مبروكة" خاضت مسيرة كفاح من أجل تربية أولادها بعد أن توفى والدهم، حيث تخرج إبنها الأكبر "حسين إسماعيل" من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ويعمل محام، والإبن الأوسط حسن إسماعيل "تخرج من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر ويعمل مدرس، والإبن الأصغر" على إسماعيل " تخرج من كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي وحاليا معيد بنفس الكلية، كما لديها بنت طالبة بالمرحلة الثانوية.

قالت الأم المثالية "مبروكة يحى عبد الله" لـ "اليوم السابع" أنها أدت واجبها تجاه أسرتها مثل أى أم مصرية حيث تحملت المسئولية بعد أن توفى زوجها وكان يعمل بالشركة المصرية للسبائك الحديدية وتولت تربية أبنائها منذ صغرهم ووهبت حياتها لهم حتى أصبحت فخوره بهم.

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