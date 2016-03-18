محكمة النقض تنظر غدا الطعن على فوز قائمة "فى حب مصر" بالصعيد

تنظر غداً السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من المحامى محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانونى لقائمة "نداء مصر "، لإلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، أمام دائرة السبت (أ).

يشار إلى أن قائمة "فى حب مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فازت بـ45 مقعداً فى مجلس النواب، وأبرز من نجح على رأس القائمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب.

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