بالفيديو.. شاحنة بضائع "تنحشر" بنفق نصر الدين بالجيزة وتتسبب فى تكدس السيارات

شهد نفق نصر الدين، أسفل مترو الجيزة قبل قليل، تكدس فى حركة السيارات بعد أن انحشرت شاحنة نقل بضائع داخل النفق.

وكانت الشاحنة متجهة من ميدان الجيزة، فى طريقها إلى شارع الهرم وعقب دخولها نفق نصر الدين، أسفل خط سكة حديد مترو الجيزة، انحشرت الشاحنة ولم يستطع سائقها مواصلة السير أو الرجوع إلى الخلف مما أحدث حالة من الشلل المروى وتكدس السيارات.

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