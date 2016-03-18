روسيا تكسر الصمت الرسمى بتكريم جندى قتل فى سوريا

>كرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس جنديا روسيا قتل فى الحملة العسكرية الروسية فى سوريا ليكسر الصمت الرسمى الذى استمر أربعة أشهر على وفاته.

وبتأبين فيودور جورافليوف (27 عاما) رفع بوتين ضمنيا عدد قتلى الجنود الروس فى الحملة المستمرة منذ خمسة أشهر فى سوريا إلى خمسة. وأقر مسؤولون روس فى وقت سابق بسقوط أربعة قتلى.

وأمر بوتين هذا الأسبوع بانسحاب معظم القوات الروسية من سوريا قائلا إنها أتمت معظم أهدافها بنجاح. واستقبل الطيارون العائدون فى قواعد فى روسيا بفرق الموسيقى وكلمات التهنئة.

وقدم الكرملين المهمة فى سوريا باعتباره نجاحا ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الخسائر العسكرية الروسية. لكن لا تزال التساؤلات قائمة بشان ما إذا كانت أرقام القتلى والجرحى دقيقة وبشأن التكاليف الأخرى للحملة.

وفى مراسم أقيمت فى الكرملين لمنح ميداليات للجنود العائدين من سوريا قام بوتين بتكريم أولئك الذين لاقوا حتفهم وذكر أسماء أراملهم اللواتى تمت دعوتهن للحضور.

ومن بين الأسماء التى ذكرها بوتين يوليا جورافليوف التى تحمل نفس اسم عائلة الجندى فيودور جورافليوف الذى قتل بحسب مقابلات أجرتها رويترز مع معارفه فى ظروف غير واضحة فى نوفمبر تشرين الثانى العام الماضى.

كما ذكر بوتين الأسماء الأولى للجنود القتلى بما فى ذلك اسم فيودور. وقال صديق للعائلة لرويترز إنه عرف زوجة فيودور جورافليوف فى لقطات تلفزيونية بثها الكرملين.

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