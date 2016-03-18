حبس تاجر أسلحة بحوزته طبنجة "ميرى" مسروقة بالوراق

قررت نيابة الجيزة حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة وحيازة 3 أسلحة نارية، منها طبنجة ميرى مبلغ بسرقتها بأمن القاهرة خلال ثورة يناير، 4 أيام على ذمة القضية.

كانت معلومات وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد باتجار "إسلام.ع" عاطل بالأسلحة النارية، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته طبنجة ميرى مبلغ بسرقته بمديرية أمن القاهره خلال أحداث ثورة يناير، بالإضافة إلى فردين خرطوش و4 طلقات، واعترف المتهم أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

القبض على عصابة "دربكة" المتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بالقليوبية

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