حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالهرم

أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم بحبس عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع اثنين آخرين لسرقة المساكن بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تفيد تكوين 4 عاطلين تشكيل عصابى لسرقة المساكن وهم "محمد.ا" و"عبد الناصر.ب" و"محمد.ح" و" و"رمضان.ا". وبإعداد عدة أكمنة لهم تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزه بارتكاب 8 وقائع سرقة مساكن، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، وباشرت النيابة التحقيق.



>القبض على عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالهرم