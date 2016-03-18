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رغم فوايده.. الإفراط فى شرب الشاى يسبب الغثيان والشعور بالتعب

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رغم فوايده.. الإفراط فى شرب الشاى يسبب الغثيان والشعور بالتعب رغم فوايده.. الإفراط فى شرب الشاى يسبب الغثيان والشعور بالتعب
الشاى الأسود، من المشروبات اليومية المفضلة لدى الكثيرين يتناولونه بمفرده أو يضيفون إليه اللبن، لكن هذا الشاى فى الحالتين ظهرت له بعض الآثار السلبية فى حالة الإفراط فى تناوله.
>وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى " Bold sky"، بعض الآثار السلبية للإكثار من تناول الشاى الأسود منها أنه قد يسبب الغثيان لاحتوائه على أحماض قلوية تؤثر على العصارة بالمعدة، ما يجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح والغثيان.

وأضاف التقرير أن الشاى الأسود مفيد لخسارة الوزن لكن الكثير منه يؤثر على المعدة ويؤدى للشعور بالانتفاخ والشبع، مضيفا أن شرب الشاى باللبن من المشروبات التى يتناولها الكثيرون على الريق وتتسبب لهم الشعور بالتعب.

وأشار التقرير إلى أنه من المهم شرب الشاى مع وجبات خفيفة قليلة أو مع الأطعمة الصحية، لأن تناول الطعام مع المشروبات يساعد على امتصاص الشاى وعدم تأثيره على المعدة.
> كما يساعد تناول الأطعمة الحلوة والمالحة مع الشاى، فى توفير الصوديوم بالجسم، وبالتالى منع الإصابة بالقرح.


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