"المساحة": حصر مناطق مشروع المليون و500 ألف فدان لوضعها على خرائط جديدة

أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم إعداد وتجهيز خرائط مشروع المليون و500 ألف فدان، لصالح التوسع الأفقى، حيث تم حصر كافة مناطق المشروع، وبلغت المساحات التى لها خرائط ما يقرب من 500 ألف فدان، مشيراً إلى أن هناك مليون فدان خارج الزمام الحالى.

وتبلغ مساحات المرحلة الأولى 500 ألف فدان فى 10 مناطق، وهى الفرافرة القديمة بمحافظة الوادى الجديد، و30 ألف فدان مصدر الرى جوفى، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان، والمناطق التى تروى سطحى وهى 3.5 ألف فدان بقرية الأمل، و168 ألف فدان بتوشكى أسوان منها 143 ألف فدان رى سطحى، و25 ألف رى آبار بالمنطقة، وغرب المراشدة وتروى سطحى بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة جوفى، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية.

وتضم المرحلة الثانية من استصلاح الـ1.5 مليون فدان 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، ومنها منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرة بمحافظة مطروح 35 ألف فدان، وغرب المنيا "1" 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض محافظة الجيزة 90 ألف فدان، وشرق بمطروح سيوة 30 ألف فدان لتصبح إجمالى مساحات المرحلة الثانية 490 ألف فدان.

وتشمل المرحلة الثالثة لمشروع الـ1.5 مليون فدان إجمالى مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة بالوادى الجديد 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض بمطروح 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب المنيا "2" بمساحات 150 ألف فدان.

وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أكد أنه سيتم الإعلان عن المساحات الجاهزة للطرح فى مشروع المليون و500 ألف فدان فى إبريل القادم، مشيراً إلى أن شركة الريف المصرى ستقوم منافذ فى المحافظات لتلقى طلبات الحصول على مساحات، وأن المشروع يعتبر انتقال تاريخى من الوداى الضيق إلى الصحراء، كما أنه سياهم فى توفير فرص عمل للشباب.

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