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بالصور..وزيرة الهجرة تبحث مع أعضاء الجالية المصرية بأبو ظبى"الشهادات الدولارية"

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بالصور..وزيرة الهجرة تبحث مع أعضاء الجالية المصرية بأبو ظبى"الشهادات الدولارية" بالصور..وزيرة الهجرة تبحث مع أعضاء الجالية المصرية بأبو ظبى"الشهادات الدولارية"
التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أعضاء الجالية المصرية بأبوظبى، بحضور السفير المصرى وائل جاد، وأعضاء السفارة والوفد المرافق للسفيرة من البنوك وممثليها.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة، فى تصريحات صحفية لها، إن الاجتماع جاء فى حضور ما يقرب من 150 من أعضاء الجالية المصرية بأبو ظبى بدولة الامارات، واستعرض اللقاء الشهادات الدولارية بتسهيلاتها وسببها والردد على كافة استفسارات المواطنين، لافتة إلى أنه مازال هناك ازمة ثقة حول إعادة فائد الشهادات، وأنها أكدت لأعضاء الجالية على ما تحمله الشهادات الدولارية من معنى وطنى لخدمة المصلحة العامة للوطن وواجب على كل مواطن مصرى فى الخارج المساهمة.

وأوضحت أن أعضاء الجالية سألوا عن شراء الشهادات لأحفادهم، والبعض تسائل عن موقف الشهادة حال عودته لمصر، مؤكدة أن اللقاء كان مثمرا والجميع أبدى سعادته وتم توزيع معلومات ورقية عن الشهادة و قائمة بأسماء أعضاء الجالية لتسهيل التواصل مع البنوك.

السفيرة نبيلة مكرم

السفيرة نبيلة مكرم (1)

السفيرة نبيلة مكرم (2)

السفيرة نبيلة مكرم (3)


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