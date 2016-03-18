«نزاهة» تعقد ورشة تدريبية للأجهزة الرقابية بالمملكة ودول الخليج

تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الأحد المقبل، ورشة تدريبية خاصة بمكافحة الفساد، يقدمها الخبير الدولي بمكافحة الفساد، نائب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ دانيال لي، وتستمر لمدة أربعة أيام في فندق أنتور الصحافة بالرياض.

ويشارك في الورشة عدد من المعنيين في «نزاهة»، والأجهزة الرقابية بالمملكة متمثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وأعضاء اللجنة المختصة بمجال مكافحة الفساد في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن محاور مهمة، منها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وآلية إدارة التحقيقات، وأساليب التحري والتعامل مع المُبَلغ والعمليات السرية، وجمع الأدلة والمعلومات، والتعامل معها وتوزيعها، وأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى لمحة عن النظام والسياسات والإستراتيجيات وطريقة العمل بالهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ.

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.