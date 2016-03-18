الدكتوراه للمطرودي

حصل الباحث بدر بن عبدالله المطرودي على شهادة الدكتوراه من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في أُطروحته العلمية بعنوان "التعويض عن تجاوز السلطة في مباشرة أعمال الضبط الجنائي".

وقد أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. الجدير بالذكر بأن الباحث بدر المطرودي يعمل مُحاضراً في المعهد العالي للقضاء، وقدم هذه الأطروحة والرسالة لنيل درجة الدكتوراه في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء.