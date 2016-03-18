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«بر تمير» تطلق مشروع حفظ النعمة

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«بر تمير» تطلق مشروع حفظ النعمة «بر تمير» تطلق مشروع حفظ النعمة
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سيارة مجهزة لمشروع حفظ النعمة

تمير - سلطان العثمان

    أطلقت جمعية البر الخيرية بتمير مشروع "حفظ النعمة" من خلال استقبال فائض الولائم في المناسبات المجتمعية والأسرية، وتوزيعه على الأسر المحتاجة والعمالة الوافدة، وتهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى الاستفادة من فائض الوجبات الغذائية الصالحة للأكل لنشر ثقافة تقدير النعمة، وعدم الإسراف، كما قامت الجمعية بتوزيع حاويات عند بعض المساجد خاصة للملابس المستعملة لبيعها والاستفادة من ريعها للجمعية، إلى جانب وضع حاويات أخرى لجمع بقايا الخبز المخصص للمواشي، وحث أعضاء جمعية البر الخيرية بتمير الأهالي التواصل مع لجنة حفظ النعمة لتحقيق أهداف المشروع.

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