حاكم عجمان يزور مشروع «السلام عليكم أيها النبي»

أشاد حاكم عجمان سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمشروع "السلام عليك أيها النبي"، واصفاً المشروع الذي انطلق من مكة المكرمة مهبط الوحي بالمشروع الإنساني العالمي المشرف للأمة الإسلامية، مضيفاً أنه جهد عظيم في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك لدى زيارة سموه، على رأس وفد يضم عددًا من أنجاله أصحاب السمو الشيوخ، والوفد المرافق لسموه، لمعرض "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة، حيث تجول في أرجاء المعرض، وشاهد الإبداعات العلمية وتسخير التقنيات الحديثة في خدمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عصري حضاري، مشيداً بما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية وعالمية، مبدياً عدم استغرابه أن تحتضن المملكة مثل هذا المشروع المبارك، والذي نأمل أن تعم فروعه العالم.

وقد كان في استقبال سمو حاكم عجمان، المشرف على المشروع د. ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، ونائبه د. علي بن بخيت الزهراني.