أطفال «المرابطين» يلهبون مشاعر زوار طيبة

ألهب الأطفال من الأولاد والبنات الذين ارتدوا الزي العسكري السعودي من أبناء الجنود المرابطين في الثغور لحماية أمن المملكة من غدر الأعداء في فعاليات مهرجان "طيبة وأهلها" التراثية عواطف الحضور وهم يستعرضون صوراً مهمة في التلاحم والدعم المعنوي الكبير لجنود المملكة البواسل في الحد الجنوبي.

أطفال بعمر الزهور، رسموا ملامح وطنية، تحمل الكثير من الدلالات المهمة، واستعرضوا العديد من الأهازيج والأشعار الوطنية، حديثهم بدا "بلسماً شافياً"، وهم يتكلمون عن أمن الوطن، ولكن بروح مختلفة عالية، وهم يدفعون آباءهم الجنود لبذل المزيد من التضحية، لتبقى أرض الحرمين الشريفين، بعيدة عن أي خطر يمسها في أي جهة كانت.