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الداخلية العراقية ترفض تنظيم اعتصام أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد

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الداخلية العراقية ترفض تنظيم اعتصام أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد الداخلية العراقية ترفض تنظيم اعتصام أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد

>أعلنت وزارة الداخلية العراقية رفضها التصريح بتنظيم مظاهرة أو اعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد غدا الجمعة، وأنها أبلغت الجهة التى طلبت الترخيص تفاديا لحدوث مشكلات أو التباس قد يحدث من سوء التقدير للعواقب والاحتمالات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الخميس أنه استنادا إلى الدستور العراقى والقوانين النافذه، وتنفيذا لمسؤولياتها وواجباتها وحرصا على امن المواطنين وضمانا لسير القانون والنظام، فان الوزارة وتقديرا منها للظرف الحرج الذى تمر به البلاد ودفعا لكل اشكال المخاطر والتهديدات المحتملة ومن اجل المصلحة العامة فانها تدعو إلى الالتزام بتعليماتها وروح القانون والنظام تجنبا لكل مايؤدى إلى خلاف ذلك.

وكان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من غد الجمعة، وهو مارفضته ، وقالت أنه يخالف القانون وان الأولوية لحرب تنظيم(داعش).. وأكد الصدر على "سلمية التظاهر والاعتصام" وعدم حمل أى نوع من الأسلحة أو رفع أى صور أو شعار غير "العلم العراقي".. وأمهل الصدر حكومة حيدر العبادى 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، ونظم التيار الصدرى ثلاث مظاهرات يوم الجمعة الأولى فى ساحة التحرير والثانية على أبواب المنطقة الخضراء بساحة كرادة مريم والثالثة الجمعة الماضية وعادت إلى ساحة التحرير.
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مصر 365

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