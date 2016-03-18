تجديد حبس "سمسار" 15 يوما لاتهامه بخطف نجل شقيقه بسبب خلافات مالية بالمقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس سمسار عقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف نجل شقيقه بسبب خلافات مالية، فى منطقة المقطم.

قرر مهاب الصياد وكيل أول نيابة المقطم، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى قوت سابق بحبس سمسار عقارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف نجل شقيقه لمساومته.

كشفت تحقيقات النيابة عن خطف المتهم، الذى يعمل سمسار عقارات، نجل شقيقه بعد خروجه من المدرسة لمساومة والده بسبب خلافات مالية بينهما فى المقطم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وإعادة الطفل لوالده.

اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، ووجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه "والد المجنى عليه"، وتنفيذا لذلك توجه للمدرسة وطلب اصطحاب الطفل معه، إلا أن إدارة المدرسة رفضت تسليمه وسمحت له بمقابلته، واتفق مع الطفل على اصطحابه يوم الواقعة لمقابلة أبناء عمه، واصطحبه لمسكنه حتى تم ضبطه.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، أنه كان يعتزم الاتصال بشقيقه ومساومته على إعادة الطفل مقابل مبلغ مالى، وبسؤال المبلغ اتهم شقيقه باختطاف نجله.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من "حامد.م"، مهندس مدنى بغياب نجله "يوسف" 12سنة، تلميذ بالصف السادس الابتدائى، عقب وصوله المدرسة بسيارة المبلغ قيادة سائق خاص وبصحبته شقيقته "مريم" تلميذة بالصف الرابع الابتدائى بذات المدرسة، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.

وأسفرت الجهود الأمنية عن أن مرتكب الواقعة عم المجنى عليه "محمد.م" سمسار عقارات والسابق اتهامه فى 7 قضايا. وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء تواجده بشقة مستأجرة بشارع خاتم المرسلين فى العمرانية، وبصحبته المجنى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

حبس سمسار عقارات 4 أيام لاتهامه بخطف نجل شقيقه بسبب خلافات مالية بالمقطم