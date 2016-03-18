ضبط "شاذ جنسيا" أثناء عرض نفسه لممارسة الفجور داخل فندق شهير بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، من ضبط شاذ جنسيا أثناء قيامه بعرض نفسه لممارسة الفجور.

تلقى العقيد أحمد كشك، رئيس مباحث آداب السياحة، معلومات عن قيام شاذ جنسيا بالتواجد فى أحد فنادق القاهرة وعرض نفسه لممارسة الشذوذ وارتداءه ملابس شبه نسائية.

بالعرض على اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة، أمر بإتخاذ اللازم وضبط المتهم، وتمكن كل من المقدم وليد بدر والمقدم جاسر الزينى والمقدم أحمد عز والمقدم رؤوف مصطفى، من ضبط " يوسف.خ " 25 سنه داخل أحد الفنادق بالقاهرة، أثناء قيامه بعرض نفسه على سائح عربى، وبتفتيشه تم ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة عليها صور خادشة ومنافيه للآداب تخص المتهم وآخرين، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على نيابة قصر النيل التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

23 مارس.. أولى جلسات محاكمة شاذ جنسيا ارتدى النقاب للتحرش بمصلين داخل مسجد الحسين

>