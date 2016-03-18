"الصحفيين": اتفقنا مع"التنمية المحلية" على تخصيص 2000 كشك توزيع صحف للنقابة

أكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تخصيص 2000 كشك توزيع لصحف ولوحات إعلانية بمختلف محافظات مصر لصالح النقابة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الماسى للنقابة.

وأضاف شبانة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تكريم وزير التنمية المحلية خلال احتفال النقابة بيوبيلها الماسى ، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الحفل عن تعاقدات على‪outdoors‏ فى اطار تنمية موارد النقابة.

ولفت أمين الصندوق، إلى أنه سيكون هناك شركة متخصصة لتنظيم الاحتفال باليوبيل الماسى للنقابة، متابعا:"المجلس يعد عقود رعاية للنقابة وأنشطتها فى اليوبيل الماسى وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابة".

كان مجلس نقابة الصحفيين، قد استعد للاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء النقابة، التى أسست فى 31 مارس 1941، بعد كفاح استمر عشرات السنين، ومحاولات عدة تكللت بالنجاح بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت.

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