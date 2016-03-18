دى ميستورا يعين الروسى"نعومكين"مستشارا لجهود الوساطة فى الأزمة السورية

> وقع الإختيار هذا الأسبوع على أكاديمى روسى ليصبح وسيطا فى محادثات السلام السورية وهو خبير مرموق فى شؤون العالم العربى يحظى بثقة الكرملين فيما يمثل علامة على النفوذ الذى كسبته موسكو على طاولة التفاوض بعد حملة عسكرية على مدى خمسة أشهر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا إنه عين الروسى فيتالى نعومكين (70 عاما) مستشارا جديدا لمساعدته فى الوساطة بمحادثات السلام فى جنيف بين أطراف الحرب الأهلية السورية. وقال دى ميستورا أيضا إنه يريد تعيين أمريكى لم يختره بعد.

ويعبر هذان المنصبان عن دورى القوتين العظميين إبان الحرب الباردة بوصفهما راعيتين لمحادثات السلام التى بدأت هذا الأسبوع فى جنيف فتدعم موسكو الرئيس بشار الأسد بينما ترتبط واشنطن بعلاقات ودية مع الكثير من خصومه.

ويرجح أن يضمن منصب نعومكين لموسكو الاحتفاظ بنفوذها فى محادثات السلام على الرغم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين سحب معظم قواته بعد تدخلها الذى أمال ميزان القوى لصالح الأسد.

وتحدثت رويترز إلى تسعة أشخاص يعرفون نعومكين ووصفوه جميعا بأنه باحث موهوب يتمتع باتصالات جيدة يتحدث العربية بطلاقة وله خبرة ثرية فى الوساطة بالصراعات.

تربطه علاقات عمل وثيقة بزعماء روسيا ويصف نفسه بأنه من تلاميذ يفجينى بريماكوف رئيس المخابرات ووزير الخارجية ورئيس الوزراء الروسى السابق الذى كان ذات يوم مهندس السياسة السوفيتية بالشرق الأوسط ثم أصبح مستشارا غير رسمى للرئيس فلاديمير بوتين.

ولم يرد نعومكين على طلب من رويترز لإجراء مقابلة لكن معارف له قالوا إن آراءه على الأرجح تعبر عن السياسات الروسية.

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