أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: العقل السليم فى "القلب" السليم

Google+ Print
دراسة أمريكية: العقل السليم فى "القلب" السليم دراسة أمريكية: العقل السليم فى "القلب" السليم
كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن العقل السليم فى القلب السليم حيث القلب الخالى من الأمراض يحمى المخ من التدهور المعرفى المرتبط بالسن وقد أوضح الباحثون أن الاعتناء بالقلب يحقق النفع للدماغ ويقى الإنسان من الإصابة بألزهايمر.

ووفقا لتقرير نشره مؤخرا الموقع الطب الأمريكى “Newsmax Health”، وجدت الباحثة بالدراسة هانا غاردنر من كلية ميلر للطب فى جامعة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية ، أن البالغين الذين اعتنوا بصحة القلب والأوعية الدموية، كانت لديهم مستويات متدنية من التدهور الادراكى بعد حوالى 6 سنوات، مقارنة بالبالغين الأكبر سناً الذين يعانون من تدهور صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أنه مع تقدمنا فى العمر، هناك مناطق معينة من الدماغ تتقلص، ما يتسبب فى انخفاض بالمهارات المعرفية، بما فى ذلك التعلم والذاكرة والتخطيط وغيرها من المهام العقلية المعقدة.

وأظهرت دراسات سابقة أن أسلوب الحياة والعادات الصحية، مثل ممارسة النشاط البدنى بانتظام، يمكن أن يساعد فى وقف الشيخوخة وبالتالى حماية الوظائف الإدراكية.

نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر مجلة جمعية القلب الأمريكية.


>افتتاح مؤتمر قسم القلب والأوعية الدموية بطب جامعة القناة بالإسماعيلية

خدها فى فترة الشباب.. عقاقير خفض الكولسترول تقلل أمراض القلب والسكتة الدماغية عند "الكبر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365