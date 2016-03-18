دراسة أمريكية: العقل السليم فى "القلب" السليم

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن العقل السليم فى القلب السليم حيث القلب الخالى من الأمراض يحمى المخ من التدهور المعرفى المرتبط بالسن وقد أوضح الباحثون أن الاعتناء بالقلب يحقق النفع للدماغ ويقى الإنسان من الإصابة بألزهايمر.

ووفقا لتقرير نشره مؤخرا الموقع الطب الأمريكى “Newsmax Health”، وجدت الباحثة بالدراسة هانا غاردنر من كلية ميلر للطب فى جامعة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية ، أن البالغين الذين اعتنوا بصحة القلب والأوعية الدموية، كانت لديهم مستويات متدنية من التدهور الادراكى بعد حوالى 6 سنوات، مقارنة بالبالغين الأكبر سناً الذين يعانون من تدهور صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أنه مع تقدمنا فى العمر، هناك مناطق معينة من الدماغ تتقلص، ما يتسبب فى انخفاض بالمهارات المعرفية، بما فى ذلك التعلم والذاكرة والتخطيط وغيرها من المهام العقلية المعقدة.

وأظهرت دراسات سابقة أن أسلوب الحياة والعادات الصحية، مثل ممارسة النشاط البدنى بانتظام، يمكن أن يساعد فى وقف الشيخوخة وبالتالى حماية الوظائف الإدراكية.

نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر مجلة جمعية القلب الأمريكية.

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