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مزاد على الجنبية النجرانية.. والأسعار وصلت إلى نصف مليون ريال

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مزاد على الجنبية النجرانية.. والأسعار وصلت إلى نصف مليون ريال مزاد على الجنبية النجرانية.. والأسعار وصلت إلى نصف مليون ريال
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مواطن يتفحص جنبية معروضة في المزاد

نجران - حمد آل منصور

    شهد مهرجان "كلنا نحب التراث" بنجران في يومه الثالث مزاد علني على العديد من أنواع الجنبية النجرانية التي تصنع محليا من الفضة والجلد بأشكال مختلفة مما أكسبها تراوح أسعارها ما بين ال50 ريالاً وحتى ال500000 ريال. يقول عبدالله الزبيدي أحد المهتمين بالتراث النجراني: إن مهرجان "كلنا نحب التراث" أحدث حراكا اقتصاديا في سوق أبا السعود الشعبي الذي احتضن العديد من الفعاليات ومنها المزاد العلني الذي أقيم به، مما كان له الدور الفاعل في التعريف بالأنواع المختلفة من الجنبية التي تعتبر موروث نجراني أصيل لازال الأهالي يحافظون عليه ويلبسونه في مختلف المناسبات والاحتفالات التي تعبر عن الفرح والسرور.

من جانبه، قال محمد شيبان أحد الباعة بالسوق: إن المزاد العلني أسهم بشكل كبير في تسويق العديد من الأشياء التراثية وبأسعار مناسبة إضافة إلى كونه عنصر جذب للكثير من المتسوقين الذين قدموا إليه من داخل نجران ومن خارجها من الزوار الذين يبحثون عن هذه المصنوعات اليدوية التي لا تتوفر إلا في هذا السوق الشعبي.

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