أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«مدني مكة» يخلي 40 شخصاً إثر حريق عمارة سكنية

Google+ Print
«مدني مكة» يخلي 40 شخصاً إثر حريق عمارة سكنية «مدني مكة» يخلي 40 شخصاً إثر حريق عمارة سكنية

    أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس عمارة مكونة من خمسة أدوار نتيجة حريق نشب في الدور الأرضي.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني أخلت 25 شخصا عن طريق سيارة السلالم، بعد أن أكملت إخلاء 40 من قاطني البناية غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضاف سرحان بأن حريقا نشب في مجموعة أثاث بصالة بالدور الأرضي، صاحب ذلك دخان كثيف مما استدع إلى إخلاء البناية، مشيراً إلى أنه نتج عن الحادث ثلاث حالات اختناق، نقلت إحداها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، بينما عولجت حالتان بالموقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية