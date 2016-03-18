«مدني مكة» يخلي 40 شخصاً إثر حريق عمارة سكنية

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس عمارة مكونة من خمسة أدوار نتيجة حريق نشب في الدور الأرضي.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني أخلت 25 شخصا عن طريق سيارة السلالم، بعد أن أكملت إخلاء 40 من قاطني البناية غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضاف سرحان بأن حريقا نشب في مجموعة أثاث بصالة بالدور الأرضي، صاحب ذلك دخان كثيف مما استدع إلى إخلاء البناية، مشيراً إلى أنه نتج عن الحادث ثلاث حالات اختناق، نقلت إحداها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، بينما عولجت حالتان بالموقع.