إحباط تهريب أكثر من نصف مليون حبة مخدرة في ضباء

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغ عددها 502 ألف و870 حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية بضائع منوعة وردت للجمرك.

وأوضح مدير الجمرك علي العطوي أنه قَدِمت للجمرك عن طريق إحدى العبّارات إرسالية بضائع منوعة تحتوي على "أطباق وأكواب من ورق وغلاف مقاعد وملابس"، وعند تنفيذ المراقب الجمركي الإجراءات الجمركية المعتادة على الإرسالية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنيّة داخل أكواب الورق، بعد أن تم توزيعها بعدد 30 حبة داخل كل كوب بشكل أفقي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف مدير جمرك ميناء ضباء أن منسوبي الجمارك السعودية عبر كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية تواجه باستمرار مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات لمحاولة تمرير الممنوعات بكافة أنواعها، وتبذل أقصى جهودها لمنع دخول أي محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.