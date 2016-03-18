ألمانيا: حكم بالسجن ثماني سنوات على عميل لاستخبارات ثلاث دول

برلين - أ. ف. ب.

أعلنت وسائل اعلام ألمانية ان عميلاً سابقاً لجهاز الاستخبارات الألماني حكم عليه امس بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته "بالخيانة العظمى" لتعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وروسيا.

ودانت محكمة ميونيخ ماركوس رايشل (32 عاما) ايضاً "بانتهاك سرية المعلومات" و"الفساد"، لكنها فرضت عليه عقوبة بالسجن لمدة اقل من تلك التي طلبها الادعاء وتبلغ عشر سنوات.

وقال لدى افتتاح محاكمته في منتصف نوفمبر "في جهاز الاستخبارات الخارجية الالمانية، كانوا يعتقدون اني لا اصلح لشيء. وفي وكالة الاستخبارات المركزية، كان الامر مختلفاً. ففيها نستطيع تأكيد كفاءاتنا".

واضاف "سأكذب اذا ما قلت إن ذلك لم يكن يستهويني".