عصام الإسلامبولى يعلن مقاضاة مرتضى منصور بعد أزمة دار القضاء العالى

أعلن عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، عن مقاضاة مرتضى منصور عضو مجلس النواب على خلفية الأزمة التى وقعت داخل دار القضاء العالى، قبل بدء جلسة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات.

وقال عصام الإسلامبولى لـ"اليوم السابع"، أنه سيلجأ للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب بتهمة السب والقذف، على خلفية المشادة التى وقعت داخل دار القضاء العالى، قبل بدء جلسة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات.

وأضاف الإسلامبولى لـ"اليوم السابع"، أنه تمسك بكل ما أوتى من حكمة خلال تلك الواقعة احتراماً لمبنى دار القضاء العالى، لافتاً إلى أن هناك عدد من المحامين سيتقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد مرتضى منصور.

ومن جانبه، كشف حامد جبر المحامى والقيادى بحزب الكرامة، عن لقاء عقد بينه وبين عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، وطارق نجيدة، للرد على الممارسات التى تمارس ضد شرفاء المحامين أثناء تأدية عملهم.

وقال حامد جبر لـ"اليوم السابع"، إن هناك مجموعة كبيرة من المحامين ستتقدم بشكاوى للنيابة العامة لنقابة المحامين وللمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يلزم تجاه مرتضى منصور عضو مجلس النواب، على خلفية الأزمة التى وقعت داخل دار القضاء العالى، قبل بدء جلسة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات.

وشدد حامد جبر، على أنهم سيصعدوا الأمر حتى نهاية المطاف حفاظاً على المهنة وللوقوف ضد بلطجة أحد المحامين فى مواجهة زملاء المهنة، على حد قوله، مؤكداً أنه سيتم تقديم مذكرة لنقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد مرتضى منصور وفقاً لقانون المحاماة.

وكانت مشادة كلامية قد وقعت بين مرتضى منصور عضو مجلس النواب، وعصام الإسلامبولى محامى عمرو الشوبكى، داخل دار القضاء العالى، قبل بدء جلسة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى بالانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة، وتبادلا السباب والشتائم وسط المتواجدين ببهو مقر محكمة النقض.

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