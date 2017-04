كرتون وتشويق جديد الصالات العربية

دب الباندا Po في مواجهة من المستحيل أن يفوز بها وعملية تصفية بين التنفيذ وحسابات الأضرار الجانبية. هذه هي الخطوط العريضة للفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Kung Fu Panda 3

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول والثاني من سلسلة أفلام Kung Fu Panda واللذين جمعا على شباك التذاكر العالمي مليار و 297.4 مليون دولار مقابل مبلغ 280 مليون دولار لإنتاجهما، ها هو الجزء الثالث بعنوان Kung Fu Panda 3 يبدأ عرضه في معظم الصالات العربية. إذاً محبو دب الباندا Po صغاراً وكباراً هم على موعد مع جزء جديد مليء بالمغامرات والمواقف الطريفة وهذه المرة سنتعرف على والد Po وسنشهد عودة الثور Kai للانتقام من الجميع والسيطرة على العالم. ولكن يبقى السؤال كيف سيتمكن Po ومجموعته من مواجهته؟ وما هو السرّ الذي يتمتع به دببة الباندا؟ الملفت في Kung Fu Panda 3 هو اختيار المخرج المبدع Guillermo del Toro من قبل شركة DreamWorks Animation ليكون المنتج المنفّذ له وهذا ما جعل تقنية الجزء الثالث أفضل من الأجزاء السابقة. فالديكورات الرائعة والألوان المبهرة والمونتاج السريع والقصة المشوّقة جعلوا من Kung Fu Panda 3 فيلماً ممتعاً للمشاهدة وهو يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Eye in the Sky

بعد أن قدم لنا عام 2005 فيلم Tsotsi الذي فاز عنه بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وفيلم Rendition عام 2007 الذي وصفه معظم النقّاد بالجيّد، قرر المخرج الجنوب أفريقي Gavin Hood العودة الى نوعية الأفلام التي جعلت منه مخرجاً محترماً في Hollywood من خلال فيلم Eye in the Sky الذي اختار لبطولته كل من Helen Mirren و Aaron Paul و Alan Rickman في آخر دور له على الشاشة الكبيرة قبل وفاته في 14 يناير الماضي. تدور قصة الفيلم حول العقيد Katherine Powell المكلفة بتنفيذ عملية أسر بحق مجموعة من الإرهابيين في كينيا عبر مراقبتهم من خلال الأقمار الصناعية وبتدخّل من القوات المسلحة المحليّة. مع مرور الوقت ستتحوّل عملية الأسر الى عملية تصفية عبر إطلاق صاروخ من الجو ولكن عملية التنفيذ تتعقد عندما تظهر فجأة فتاة صغيرة في مرمى النار، ويبقى السؤال هل ستنفّذ المهمة على حساب ما يسمى بـ "الأضرار الجانبية" للعملية التي قد تؤدي الى مقتل هذه الفتاة البريئة؟ Eye in the Sky فيلم تشويق جيّد أنصحكم بمشاهدته ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان ومصر ولبنان.