تلفزيون دبي يوقف برنامج ذا كوين لـ أحلام احتراماً لمشاعر المشاهدين

أعلن تلفزيون "دبي" عن وقف بث برنامج "ذا كوين" (The Queen) للفنانة احلام نزولاً عند رغبة المشاهدين وتقديراً لمشاعرهم، بعدما ابدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استاءهم من البرنامج وطريقة تقديم احلام له.

واعتبر بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ان أحلام تستعبد المشتركين وتذلهم في فقرات برنامجها، وتلعب عليهم دور الملكة، الامر الذي استجابت له ادارة المحطة على الفور وأوقفت بث البرنامج بعد عرض حلقته الاولى.

احلام لم تعلق حتى الساعة على وقف برنامجها، وهي ردت على متهميها بالغرور بالقول: "لم ترَ شيئاً من الغرور بعد"، ودعت عبر "تويتر" الى مشاهدة الحلقات المقبلة.

يذكر أن برنامج "ذا كوين" الذي كان يعرض على تلفزيون دبي يعتبر واحداً من اضخم الانتاجات العربية، ولم يكن هناك أي توقعات بوقف بثه بعد الحقلة الاولى، حتى من قبل المنتقدين، نظراً للضجة الكبيرة التي احدثها بعد عرضه، وكذلك نظراً للسخاء المادي الذي تحملت جزء كبير منه الفنانة أحلام.

بعد الإنتقادات التي وجهت إلى "ذا كوين" أحلام ترد: ربي حباني بهيبة الملوك

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