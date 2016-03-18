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يوري مرقدي في مصر للاحتفال بعودته للغناء بعد غياب عشر سنوات

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الخميس 17-03-2016 23:34

وصل المطرب اللبناني يوري مرقدي إلى قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في الإحتفال بألبومه الجديد "أنا الموقع أدناه" بمقر شركة عالم الفن يوم الأحد القادم.

يعد الألبوم عودة قوية ليوري بعد غياب عن الغناء قرابة العشر سنوات ويحتوى على 10 أغنيات هي "أنا الموقع أدناه" ،"لوسمحت" ،"أقولها" ،"أحلام كبيرة" ،"عيد عنك" ،"يا قاهرة" ،"واحشني" ،"قليل" ،"حدا مش أنا" و"سنين" .. وقام يوري بكتابة 7 أغنيات بالإضافة إلى أغنية "واحشني" للشاعر خالد تاج الدين ،أغنيتي"قليل" و"سنين" لطارق أبو جودة والذي قام أيضا بوضع ألحانهما.

كما شارك يوري بتلحين 7 أغنيات بالإضافة إلى "يا قاهرة" للملحن محمود خيامي.

 

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