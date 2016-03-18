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كيف علقت احلام على ايقاف برنامج "ذا كوين"؟

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الجمعة 18-03-2016 00:09

على الرغم من مرور أكثر من ساعتين على قرار ايقاف برنامج "ذا كوين" لـ أحلام، لم تكتب الفنانة الإماراتية اي تغريدة ترد فيها على مهاجميها الذين استقبلوا قرار تلفزيون دبي بترحيب، واكتفت بنشر صورة لها تبدو فيها غاضبة، وعلقت عليها بصورة تاج، ما قد يعني انها تتحدى هذا القرار أو تتحدى التعليقات المسيئة والمهاجمة لها.

وكان تلفزيون "دبي" قد أعلن وقف بث برنامج "ذا كوين" نزولاً عند رغبة المشاهدين وتقديراً لمشاعرهم، حيث اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان أحلام تستعبد المشتركين وتذلهم في فقرات برنامجها، وتلعب عليهم دور الملكة.

يذكر أن برنامج "ذا كوين" الذي كان يعرض على تلفزيون دبي يعتبر واحداً من اضخم الانتاجات العربية، ولم يكن هناك أي توقعات بوقف بثه بعد الحقلة الاولى.

 

 

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