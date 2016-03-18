جيجي حديد تفضح حبيبها زين مالك وسرّ وشمه

جذب زين مالك Zayn Malikالكثير من الاهتمام السلبي هذا الأسبوع، عندما نشر صورة لوجهه كشفت عن وشمٍ غطى أعلى جبينه حتى منتصف خده الأيمن، أيّ نصف وجهه، شوّه وسامته كما علّق متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

تضمّن رسم الوشم حروف MOM الذي اعتقد البعض أنه عبارة عن تكريم لوالدته، إلا أنه أتى في الحقيقة تفسيراً وترويجاً لألبومه الأول الذي سيصدر في نهاية هذا الشهر Mind Of Mine.

لام متابعو مالك نجمهم المغني ووصفوا خطوته بالمتسرّعة وغير المدروسة حيث شوّهت وسامته وجاذبيته، ما أثار حفيظة حبيبته العارضة جيجي حديد Gigi Hadid فقرّرت أن تضع حداً لهذا اللغط بنشر صورة لهما معاً على سناب شات بدا وجه المغني واضحاً م دون أيّ أثر لوجود وشم في أي مكان من وجهه، ما عمل على إفهام معجبيه بأن الوشم كان من النوع الزائل، فاقتضى التوضيح بأن وسامة زين مالك لم تتغيّر.

زين مالك يصدم جمهوره بهذه الصورة