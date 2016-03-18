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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 18/3/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

الجدى على الصعيد المهني:
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احتفظ بنفسك بعيدًا عن هذه الأجواء العنيفة التى تسيطر على محيط العمل، الأشخاص حولك ليسوا كما يبدون لك، والمواقف الجانبية غير الظاهرة تظهر معادن الأشخاص وتكشف عما فى قلوبهم، لا تجعل الكلمات العابرة تمر مرور الكرام، ولا تنسى أن نصف الحقيقة مختبئ فى المزاح.

على الصعيد العاطفي
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الأمور العاطفية من الصعب أن تحل بالتجاهل، فربما يكون ذلك هو سبب تفاقمها، أسلوبك الهادئ كثيرًا ما يجعل شريك حياتك ينفر من الحديث معك، فصفات الأشخاص مختلفة، والقدرة على التحكم فى الأعصاب نسبية، وما يمكنك تحمله، من الممكن ألا يتحمله شريك حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، والعودة إلى أحضان صفحات كتبك المفضلة هى السبيل الأنسب حاليًا حتى تستعيد قوة تركيزك، وتتمكن من معايشة الأجواء العصيبة التى تمر بها فى محيط العمل، والأكل الصحى سيحافظ على نشاطك وحيويتك والتفكير بشكل منظم، ولا تنسى أن قوة العقل تكمن فى صحة الجسم.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة جداً فى حياته، خاصة أن أوضاع العمل تمر بحالة من الانقلاب، والشخصيات تكشف عما أخفته الأيام والمجاملات، اترك هذه الأحاديث وابتعد بنسفك حتى لا يلحق بك أى ضرر من نتاج هذه المشكلات، وحاول أن تستخدم هدوءك بشكل صحيح فى النواحى العملية والعاطفية.

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مصر 365

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