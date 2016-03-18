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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18/3/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18/3/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل، كما أن حياتك المهنية ستتغير كثيراً خصوصاً بعد بعض القرارات التى اتخذتها فى الفترة الماضية والتى ساعدت على تحقيق حلمك الذى كنت تسعى إليه فى الفترة الماضية.

برج الحمل على الصعيد العاطفى
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علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، فأعلم أن الحديث معه سيحل الكثير من الأزمات والخلافات بينكما، كما سيجعل علاقتكما أقوى مما تتخيل، كذلك عليك أن تعيد ترتيب أوراقك معه ومن الأفضل أن تهتم به وبكل التفاصيل التى قد تراها بسيطة إلا أنها فى حقيقة الأمر هامة بالنسبة له.

على الصعيد الصحى
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أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، ولكن عليك أن تحافظ عليها قدر الإمكان، ومن المفترض أن تتبع نظام غذائى صحى يضمن لك حياة خالية من أى أزمات صحية طارئة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير مما تتخيله، على مستوى العمل والأسرة وكذلك هناك تطور كبير فيما يخص علاقتك بالحبيب التى كانت متوترة فى الفترة الماضية.

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مصر 365

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