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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

على الصعيد المهني:
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لا تنتظر الأشياء أن تأتى لك، وأنت فى مكانك دون أن تبذل أى مجهود، فالتقدم فى العمل والترقيات لن تأتى إلا إذا قدمت كثيرًا من الجهود التى تؤهلك للحصول على هذه الترقية، تملك كثيرًا من الصفات التى تجعلك فى مقدمة المميزين فى العمل، لكن الكسل الذى يسيطر عليك كفيل أن يدمر كل ما بذلته من جهود سابقة.

السرطان على الصعيد العاطفي:
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أنت من الأشخاص التى تعتمد على عواطفها مع التعاملات الإنسانية بشكل عام، لكن هناك أشخاص لا يستحقون أن تعاملهم بهذا القدر الجم من العواطف، تعرف على الناس جيداً وانتظر فترة معتدلة، حتى تستطيع أن يقيمهم بشكل صحيح، ثم تحكم أسلوب معاملتك معهم وقدر العاطفة الذى يناسبها.

السرطان على الصعيد الصحى:
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وعكة صحية خفيفة تصيبك بسبب تقلب الأحوال الجوية، وتناول المأكولات من الشارع دون أن تعلم مصدرها، الإهمال فى هذه النواحى يسبب العديد من المشكلات الصحية التى لا تظهر حاليًا، لكن تترك أثرًا سيئًا على المدى البعيد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة غير مستقرة فى محيط العمل بشكل خاص به، بفضل سيطرة الكسل عليه فى معظم الأوقات فى الفترة الأخيرة، احذر من الاستسلام لهذه الحالة حتى لا تفقد كثير مما حصدته قبل ذلك، وتجد نفسك فى موقف صعب دون مبررات.

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مصر 365

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