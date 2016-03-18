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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18/3/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18/3/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18/3/2016

على الصعيد المهني:
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فى هذه الفترة يعانى أبناء هذا البرج من الصعود والهبوط المتكرر فعلى الرغم من استقرارهم على مستوى الحياة العملية فى الفترات السابقة إلا أن بعد الإحداثيات سيتغير من مجرى حياتهم فى العمل، أحيانًا سيكون إلى الأفضل وأحيانًا أخرى سيكون للأسوأ.

على الصعيد العاطفي:
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تأرجح وتردد كبير يعانى منه أبناء هذه البرج فى اتخاذ قرار الارتباط الرسمى، لذلك يجب أن يتخلصوا من هذا التردد ويأخذون الخطوة المناسبة حتى لا يعودوا ويندمون على هذه الأفعال والتردد الذ فد يضيع نهم فرص كبيرة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي
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الصحة من أهم نعم الحياة لذلك يجب أن يهتموا بها أكثر من ذلك ويفضل اتباع نصائح الطبيب وعدم تجاهل تعاليمه.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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تراجع قليل بالنسبة للمستوى فى العمل، وبالنسبة للحياة العاطفية بجب أن يكونوا أجرأ من ذلك ويأخذون القرار سريعًا، ويفضل أن يتبعوا تعاليم الدكتور.

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مصر 365

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