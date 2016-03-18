حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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للأسف المشاكل ستأتى لك بالجملة فلا داعى لانتظار المزيد من المفاجآت السعيدة، ويفضل أن تعيد ترتيب نظامك وأولوياتك حتى تمر بهذه الأزمة دون أن تخسر المزيد.بالنسبة للحياة العاطفية فسيكون الحب وحده القادر على تغير كل حساباتك فمن الآن وصاعدًا سيغير شريك حياتك كل ترتيباتك وسيقف إلى جوارك فى شتى الأزمات والمشاكل لذلك يجب ألا تقسو عليه.يجب أن تهتموا بصحتكم على قدر المستطاع وأن تكونوا الأفضل وتتابعون تعاليم الطبيب حتى لا تخرجوا عن تعاليم الطبيب حتى لا تدخلوا فى مشاكل أنتم فى غنى عنها.بعض المشاكل فى العمل ستتسبب فى مشاكل لكنها مجرد مشاكل زائلة لا تدوم كثيرًا، والحب سيكون فى هذه الفترة هو المحرك الأساسى فى حياة أبناء هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن حياتكم العاطفية.