حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
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للأسف المشاكل ستأتى لك بالجملة فلا داعى لانتظار المزيد من المفاجآت السعيدة، ويفضل أن تعيد ترتيب نظامك وأولوياتك حتى تمر بهذه الأزمة دون أن تخسر المزيد.
على الصعيد العاطفي:
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بالنسبة للحياة العاطفية فسيكون الحب وحده القادر على تغير كل حساباتك فمن الآن وصاعدًا سيغير شريك حياتك كل ترتيباتك وسيقف إلى جوارك فى شتى الأزمات والمشاكل لذلك يجب ألا تقسو عليه.
برج الحوت على الصعيد الصحي
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يجب أن تهتموا بصحتكم على قدر المستطاع وأن تكونوا الأفضل وتتابعون تعاليم الطبيب حتى لا تخرجوا عن تعاليم الطبيب حتى لا تدخلوا فى مشاكل أنتم فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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بعض المشاكل فى العمل ستتسبب فى مشاكل لكنها مجرد مشاكل زائلة لا تدوم كثيرًا، والحب سيكون فى هذه الفترة هو المحرك الأساسى فى حياة أبناء هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن حياتكم العاطفية.
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شبكةعيونالإخبارية
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