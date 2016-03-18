حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18/3/2016

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 18/3/2016برج الحوت على الصعيد المهني: انتظر ترقية جديدة فى عملك قريبًا، فالمجهود الذى قد بذلته منذ فترة سيتوج الآن بتريقية فى عملك ومكافآت أيضًا، لا تنخدع فيمن حولك، فهم يظهرون لك عكس ما بداخلهم، حيل جديدة تُدبر لك لذلك احترس من زملائك فى العمل فهم قد يدبرون لك مكيدة تجعل ترقيتك تتعطل.
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>الحوت على الصعيد العاطفي: كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى تنفيذ ما تراه صواب مع شريكك، قد بذلك الفترة الماضية الكثير من التضحيات، لذا حاول أن تتصرف بما يراه عقلك مناسبًا، تحديد الأولويات سيفيدك كثيرًا فى حياتك العاطفية، الآن أنت جاهز لتحديد ما تريده بدقة.
الحوت على الصعيد الصحى: هذا هو الوقت المناسب تماما لمراجعة النظام الغذائى الخاص بك، تأكد من وجود الكثير من الفواكه والخضار والحليب والبروتينات الخالية من الدهون فى النظام الغذائى الخاص بك، وهذا أمر ضرورى لصحتك، سوف تدرك أن صحتك تتأثر بالأطعمة التى تحتوى على دهون كثيرة.
>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: حاول تحسين علاقاتك الاجتماعية خاصة العائلية منها، منذ فترة كبيرة لم تجلس مع أسرتك وأقاربك، وهذا سيزعزع حياتك قليلا وسيتسبب فى مشاكل كثيرة، ترتيب لقاء لمقابلة أصدقاؤك القدامى هام جدًا وأنت فى أمس الحاجة له.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18/3/2016بعض الناس يخطأون فى حق أنفسهم، فعندما يكونون على مشارف تحقيق حلمهم، يتراجعون، وييأسون، ويُحبطون، مما يجعلهم ينسحبون رغم أنهم كادوا أن يصلوا، لا تفعل ذلك فى حق نفسك، فما تبقى من الطريق، ليس بقدر ما قطعته منه، اصبر حتى تصل إلى ما تريد، وحتى ترى نتاج تعبك، فالعمل يحتاج إلى المثابرة، والصبر، والاجتهاد، ومثابرتك دون صبرك، ستصبح تضييعاً للوقت وللجهد، اصبر، وكن على يقين أنك يوماً ما ستصل إلى ما تريد.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى:أشياء كثيرة قد نضيعها من أيدينا بالتردد، وفرص كثيرة قد لا نستغلها بدافع الخجل، الحياة أقصر من أنك لا تصرح بمشاعرك لمن تحب، عندما تشعر بأن قلبك يدق لشخص ما، سارع على الفور بمصارحته، فربما يكون هو الشخص الذى تتمنى أن تكمل باقى عمرك وحياتك معه.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:أن تكون الصحة على رأس أولوياتك، لهو أمر جيد، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرار فى الاهتمام بها أقصى اهتمام، فلا تهتم بها لفترة ثم تعاود ممارستك للعادات غير الصحية، وحتى تفعل ذلك تحتاج إلى أصدقاء يشجعونك على ممارسة الرياضة، والمضى قدماً فى العادات الصحية المختلفة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:عليك أن تخرج وتتعرف على أصدقاء جدد، أن ترى حياة مختلفة، أن تعيش حيوات كثيرة داخل حياتك، اقرأ، تنزه، مارس الرياضة، الحياة قصيرة، أقصر من أن نضيعها فى الاستمرار فى تكرار نفس الفعل كل يوم، فهذا لن يأتى بنتيجة مختلفة، قم بتغيير فعلك، لتتغير النتيجة.
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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18/3/2016عندما يتعرض شخصاً لا يحب المشاكل، ولا يختلقها، ويحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع إلى مشكلة مفتعلة فى عمله من صنع زملائه، قد يفقد أعصابه.. ولكن حتى لا تخسر الكثير جراء عصبيتك هذه، حاول قدر المستطاع أن تأخذ فترة راحة بعيداً عن أجواء العمل المشحونة، وفكر كيف يمكنك الخروج من المشكلة بأقل الخسائر وبحنكة وذكاء، فعندما تهدأ ستتمكن بسهولة من حل أى مشكلة.
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى:عندما تدخل فى علاقة عاطفية، فهذا يعنى أن لك العديد من الحقوق وعليك الكثير من الواجبات، لكنه لا يعنى بالضرورة تحكمك فى شريك حياتك طوال الوقت، وأن يشعر أنه مُقيد.. هذا التصرف حتى وإن كان بدافع الغيرة منك عليه، فهو سيضر العلاقة أكثر من إفادتها، لذلك كن على يقين أن هناك خيط رفيع بين الغيرة والشك، اترك له مساحة من الحرية حتى لا توأد العلاقة فى مهدها.
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برج العقرب على الصعيد الصحي:حتى تتخلص من ضغوط عملك، يجب عليك تفريغها فى صورة أخرى مفيدة لصحتك، وليس أن تلجأ للمنبهات، أو التدخين، أو الأكل الشره، خصص مساحة من وقتك لممارسة الرياضة المحببة إليك، ستشعر بفارق كبير فى صحتك، وسيلاحظه الكثيرون.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:"منطقة الراحة" تُشعر أى شخص بالاستقرار، لكنها تأتى بنتيجة عكسية على حياته، فالحياة مغامرة كبيرة يجب أن تخوضها لتتعرف على نفسك وعلى العالم، جاهد نفسك فى ميلها إلى الاستكانة، والهدوء، وغامر بكل ما أوتيت من قوة، واطرق الكثير من الأبواب، فعندما تعرف نفسك سيعرفك العالم جيداً.
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برج القوس حظك اليوم الجمعة 18/3/2016برج القوس على الصعيد المهني: مديروك فى العمل يريدون فقط أن تستمع لأقوالهم، وهذا هو ما يمنعك من التعبير عن نفسك بحرية، قد دعمت زملائك بشكل جيد للغاية فى مثل هذه الحالات! وهذا هو الوقت المناسب ليقدر زملاؤك موقفك ويساندوك، سوف تحصل على الكثير من الثروات بمجرد أن ينضبط مزاج مديروك.
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القوس على الصعيد العاطفي: شعور عاطفى جديد يطل عليك اليوم، مشاعر إيجابية تحاصرك اليوم، لكن القليل من التفكير فى الماضى يحاصر عقلك ويسيطر عليه، لذلك، ليس هذا هو أفضل وقت لاتخاذ أى قرار حاسم بشأن الحياة الرومانسية الخاصة بك، ومع ذلك، راحة نفسية تبدو فى الأفق، إذا شعرت أن الطرف الآخر سيكون ملتزمًا لا تتعجل فى إتخاذ خطوة للأمام.
القوس على الصعيد الصحى: الرغبة فى تحقيق اللياقة البدنية لجسد تسيطر عليك، حاول الالتزام ببعض الأغذية الصحية وابتعد قليلا عن المأكولات السريعة، من المحتمل أن يحدث بعض الإرهاق لجسدك، لعدم الاستمتاع بيوم الإجازة الخاصة بك، عليك أن تكون حذرًا وتعطى بعض الراحة لجسدك وعقلك.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس: سيصبح مزاجك اليوم هادئ وجيد، عالج كل المشاكل التى ستقابلك بالابتسامة ولا تيأس، ستلعب اليوم دور وسيط فى النزاعات بين طرفين، حسن نيتك لن يفيدك فى هذه الفترة.
برج الميزان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016برج الميزان على الصعيد المهني: مشاكل جديدة فى عملك هذه الفترة قد تستمر الفترة القادمة لا تحاول أن تبتكر مشاكل أخرى فى عملك، فأنت قد عاديت زملاء كُثر لديك فى العمل وهذا فى غير مصلحتك، تلطيف الأجواء سيساعدك على تحسن العمل والتقدم فى حياتك المهنية وراحتك النفسية أيضًا، لا تفكر فى ترك العمل حاليًا فالفرص الموجودة أمامك ضعيفة وسيئة، حاول أن تستقر فى العمل لفترة.
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الميزان على الصعيد العاطفي: علاقة عاطفية جديدة تلوح فى الأفق، لا يجب أن تسد كل الطرق التى يمكن للطرف الآخر أن يصل بها إليك، حاول أن تنسى ما مررت به فى الماضى من علاقات عاطفية فاشلة وقاسية وحاول البدء فى هذه العلاقة التى من المتوقع نجاحها بشكل كبير، فالوقت مناسب والطرف الآخر ملتزمًا أكثر من غيره.
الميزان على الصعيد الصحى: مشاكل كثيرة تعانيها صحيًا ستؤثر على بشرتك وجمالك، لذا عليك إتباع العادات الغذائية السليمة والأنظمة الصحية، لقد حان الوقت لعمل ريجيم لإنقاص وزنك، الوقت مناسب لكى تهتم بجمالك ولكن بشكل صحى، فصحتك هى أساس جمالك، لذا تريث فيما تتناوله من أطعمة.
>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: يبدو أنك قد عرفت أخيرًا ما العيوب التى تكمن فى شخصيتك، لذا ستغير طريقة تفكيرك من الطريقة العادية إلى الطريقة الصحيحة، هذا التغيير سيؤثر على الانطباعات التى تؤخذ عنك من قِبل المقربين منك، الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18/3/2016 يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة كبيرة على أثبات أنفسهم فى محيط العمل لديهم العديد من الأفكار المبتكرة التى تضفى على أعمالهم مزيد من التميز، يرى مواليد برج الأسد أنهم قادرون على التحدى وتجاوز الصعاب طوال الوقت، لا يستسلمون للهزيمة ويرون أن الصعاب تثقل شخصيتهم بشكل كبير، عندهم لكل مشكل حل وهذا ما يؤهلهم أن يكونوا قادة ناجحين.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:مواليد برج الأسد عندهم قدرة كبيرة على خلق أجواء عمل ناجحة وجيدة يحاولون طوال الوقت أن يثبتون للحبيب بأنهم فى علاقة ناجحة، لا تهم الشائعات ولديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم ومن حولهم، قادرون على العطاء وبذل الجهد لنجاح العلاقة، يشعون الحبيب طوال الوقت بأن له الأولوية، يحبون الحياة الزوجية ويبذلون قصارى جهدهم على إنجاحها .
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برج الأسد على الصعيد الصحي:على المستوى الصحى حاول أن يكون لك موقف محدد مع عاداتك الصحية التى تسبب لك الأمراض فأنت قادر على تجنبها لتكون فى صحة أفضل، لا تتراجع عن قرارك بالالتحاق بنادى صحى وممارسة الرياضة حتى لو كان ذلك فى البداية يمثل لك مشقة، حاول وسوف تصل إلى نتيجة مرضية
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والنجاح فى مجالك العملى، عليك أن تصارح الحبيب بحبك له وطرح الأفكار الجديه لكى يكون هناك علاقة رسمية فى الأيام القادمة
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حظك اليوم برج الثور الجمعة 18/3/2016برج الثور له قدرة كبيرة على العمل تحت ضغوط العمل المستمرة، تحسده الأبراج الأخرى على نشاطه وحيويتة، قادر على العطاء طوال الوقت وطرح الخطط الكثيرة التى تجعل عجلة العمل تسير إلى الأمام، دائما الرجل الثور قائد ناجح فى عملة والأنثى مدرب يتقن الوصول بالمعلومة إلى متلقيها، يقع على عاتقة مسؤولية طوال الوقت أنه العامل المحرك لكل من حوله ولهذا تجده طوال الوقت فى حراك دائما.
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تعتبر العاطفة من الأمور التى تدعم وتحرك مواليد برج الثور، لديهم قدرة على العطاء فى الحب طوال الوقت، يستطيعون أن ينظموا حياتهم بين العمل والحياة العائلية، قد يأتون على أنفسهم ولكن لا يقبلون التقصير فى أى جانب فى حياتهم، يقال عنهم أنهم عاشقون للمغامرة وهذا من الصفات التى يتحلون بها فى جميع مراحل حياتهم.
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برج الثور على الصعيد الصحي:انت أنسان مثقف صحيا وتستطيع أن تصل إلى أهدافك بطريقة سهلة وميسرة عليك فقط أن تضع الخطة الملائمة لذلك وسوف تكون الصحة فى أحسن حالاتها، الوقت ملائم جدا أن تقوم بممارسة الرياضة فى الهواء الطلق.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى حياتك العملية وسوف يتحقق لك أمر كنت قد تركته منذ فترة ولكن هناك صديق سعى أن تنال ماتتمنى فحاول أن تشكره، على الصعيد العاطفى عليك ببذل بعض الجهد فأنت قد أنشغلت عن الحبيب فى الفترة السابقة
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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 18/3/2016الجدى على الصعيد المهني:
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>احتفظ بنفسك بعيداً عن هذه الأجواء العنيفة التى تسيطر على محيط العمل، الأشخاص حولك ليسوا كما يبدون لك، والمواقف الجانبية غير الظاهرة تظهر معادن الأشخاص وتكشف عما فى قلوبهم، لا تجعل الكلمات العابرة تمر مرور الكرام، ولا تنسى أن نصف الحقيقة مختبئ فى المزاح.
على الصعيد العاطفي: الأمور العاطفية من الصعب أن تحل بالتجاهل، فربما يكون ذلك هو سبب تفاقمها، أسلوبك الهادئ كثيراً ما يجعل شريك حياتك ينفر من الحديث معك، فصفات الأشخاص مختلفة، والقدرة على التحكم فى الأعصاب نسبية، وما يمكنك تحمله، من الممكن ألا يتحمله شريك حياتك.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، والعودة إلى أحضان صفحات كتبك المفضلة هى السبيل الأنسب حالياً حتى تستعيد قوة تركيزك، وتتمكن من معايشة الأجواء العصيبة التى تمر بها فى محيط العمل، والأكل الصحى سيحافظ على نشاطك وحيويتك والتفكير بشكل منظم، ولا تنسى أن قوة العقل تكمن فى صحة الجسم.
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة جداً فى حياته، خاصة أن أوضاع العمل تمر بحالة من الانقلاب، والشخصيات تكشف عما أخفته الأيام والمجاملات، اترك هذه الأحاديث وابتعد بنسفك حتى لا يلحق بك أى ضرر من نتاج هذه المشكلات، وحاول أن تستخدم هدوءك بشكل صحيح فى النواحى العملية والعاطفية.
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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18/3/2016يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل، كما أن حياتك المهنية ستتغير كثيراً خصوصاً بعد بعض القرارات التى اتخذتها فى الفترة الماضية والتى ساعدت على تحقيق حلمك الذى كنت تسعى إليه فى الفترة الماضية.
>برج الحمل على الصعيد المهنى
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برج الحمل على الصعيد العاطفى علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، فأعلم أن الحديث معه سيحل الكثير من الأزمات والخلافات بينكما، كما سيجعل علاقتكما أقوى مما تتخيل، كذلك عليك أن تعيد ترتيب أوراقك معه ومن الأفضل أن تهتم به وبكل التفاصيل التى قد تراها بسيطة إلا أنها فى حقيقة الأمر هامة بالنسبة له.
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على الصعيد الصحى أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، ولكن عليك أن تحافظ عليها قدر الإمكان، ومن المفترض أن تتبع نظام غذائى صحى يضمن لك حياة خالية من أى أزمات صحية طارئة.
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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير مما تتخيله، على مستوى العمل والأسرة وكذلك هناك تطور كبير فيما يخص علاقتك بالحبيب التى كانت متوترة فى الفترة الماضية.
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>لا تنتظر الأشياء أن تأتى لك، وأنت فى مكانك دون أن تبذل أى مجهود، فالتقدم فى العمل والترقيات لن تأتى إلا إذا قدمت كثيراً من الجهود التى تؤهلك للحصول على هذه الترقية، تملك كثيراً من الصفات التى تجعلك فى مقدمة المميزين فى العمل، لكن الكسل الذى يسيطر عليك كفيل أن يدمر كل ما بذلته من جهود سابقة.
السرطان على الصعيد العاطفي:
>أنت من الأشخاص التى تعتمد على عواطفها مع التعاملات الإنسانية بشكل عام، لكن هناك أشخاص لا يستحقوا أن تعاملهم بهذا القدر الجم من العواطف، تعرف على الناس جيداً وانتظر فترة معتدلة، حتى تستطيع أن يقيمهم بشكل صحيح، ثم تحكم أسلوب معاملتك معهم وقدر العاطفة الذى يناسبها.
السرطان على الصعيد الصحى:
>وعكة صحية خفيفة تصيبك بسبب تقلب الأحوال الجوية، وتناول المأكولات من الشارع دون أن تعلم مصدرها، الإهمال فى هذه النواحى يسبب العديد من المشكلات الصحية التى لا تظهر حالياً، لكن تترك أثراً سيئاً على المدى البعيد،.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة غير مستقرة فى محيط العمل بشكل خاص به، بفضل سيطرة الكسل عليه فى معظم الأوقات فى الفترة الأخيرة، احذر من الاستسلام لهذه الحالة حتى لا تفقد كثير مما حصدته قبل ذلك، وتجد نفسك فى موقف صعب دون مبررات.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18/3/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>فى هذه الفترة يعانى أبناء هذا البرج من الصعود والهبوط المتكرر فعلى الرغم من استقرارهم على متوى الحياة العملية ف الفترات السابقة إلا أن بعد الإحداثيات سيتغير من مجرى حياتهم فى العمل، أحيانا سيكون إلى الأفضل وأحيانا أخرى سيكون للأسوأ.
على الصعيد العاطفي:
>تأرجح وتردد كبير يعانى منه أبناء هذه البرج فى اتخاذ قرار الارتباط الرسمى،لذلك يجب أن يتخلصوا من هذا التردد ويأخذون الخطوة المناسبة حتى لا يعودون ويندمون على هذه الأفعال والتردد الذ فد يضيع نهم فرص كبيرة.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي
>الصحة من أهم نعم الحياة لذلك يجب أن يهتموا بها أكثر من ذلك ويفضل اتباع نصائح الطبيب وعدم تجاهل تعاليمه .
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
> تراجع قليل بالنسبة للمستوى فى العمل، وبالنسبة للحياة العاطفية بجب أن يكونوا أجرأ من ذلك ويأخذون القرار سريعًا، ويفضل أن يتبعوا تعاليم الدكتور.