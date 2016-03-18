حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني: انتظر ترقية جديدة فى عملك قريبًا، فالمجهود الذى قد بذلته منذ فترة سيتوج الآن بتريقية فى عملك ومكافآت أيضًا، لا تنخدع فيمن حولك، فهم يظهرون لك عكس ما بداخلهم، حيل جديدة تُدبر لك لذلك احترس من زملائك فى العمل فهم قد يدبرون لك مكيدة تجعل ترقيتك تتعطل.>الحوت على الصعيد العاطفي: كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى تنفيذ ما تراه صواب مع شريكك، قد بذلك الفترة الماضية الكثير من التضحيات، لذا حاول أن تتصرف بما يراه عقلك مناسبًا، تحديد الأولويات سيفيدك كثيرًا فى حياتك العاطفية، الآن أنت جاهز لتحديد ما تريده بدقة.

الحوت على الصعيد الصحى: هذا هو الوقت المناسب تماما لمراجعة النظام الغذائى الخاص بك، تأكد من وجود الكثير من الفواكه والخضار والحليب والبروتينات الخالية من الدهون فى النظام الغذائى الخاص بك، وهذا أمر ضرورى لصحتك، سوف تدرك أن صحتك تتأثر بالأطعمة التى تحتوى على دهون كثيرة.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: حاول تحسين علاقاتك الاجتماعية خاصة العائلية منها، منذ فترة كبيرة لم تجلس مع أسرتك وأقاربك، وهذا سيزعزع حياتك قليلا وسيتسبب فى مشاكل كثيرة، ترتيب لقاء لمقابلة أصدقاؤك القدامى هام جدًا وأنت فى أمس الحاجة له.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18/3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18/3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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بعض الناس يخطأون فى حق أنفسهم، فعندما يكونون على مشارف تحقيق حلمهم، يتراجعون، وييأسون، ويُحبطون، مما يجعلهم ينسحبون رغم أنهم كادوا أن يصلوا، لا تفعل ذلك فى حق نفسك، فما تبقى من الطريق، ليس بقدر ما قطعته منه، اصبر حتى تصل إلى ما تريد، وحتى ترى نتاج تعبك، فالعمل يحتاج إلى المثابرة، والصبر، والاجتهاد، ومثابرتك دون صبرك، ستصبح تضييعاً للوقت وللجهد، اصبر، وكن على يقين أنك يوماً ما ستصل إلى ما تريد.أشياء كثيرة قد نضيعها من أيدينا بالتردد، وفرص كثيرة قد لا نستغلها بدافع الخجل، الحياة أقصر من أنك لا تصرح بمشاعرك لمن تحب، عندما تشعر بأن قلبك يدق لشخص ما، سارع على الفور بمصارحته، فربما يكون هو الشخص الذى تتمنى أن تكمل باقى عمرك وحياتك معه.أن تكون الصحة على رأس أولوياتك، لهو أمر جيد، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرار فى الاهتمام بها أقصى اهتمام، فلا تهتم بها لفترة ثم تعاود ممارستك للعادات غير الصحية، وحتى تفعل ذلك تحتاج إلى أصدقاء يشجعونك على ممارسة الرياضة، والمضى قدماً فى العادات الصحية المختلفة.عليك أن تخرج وتتعرف على أصدقاء جدد، أن ترى حياة مختلفة، أن تعيش حيوات كثيرة داخل حياتك، اقرأ، تنزه، مارس الرياضة، الحياة قصيرة، أقصر من أن نضيعها فى الاستمرار فى تكرار نفس الفعل كل يوم، فهذا لن يأتى بنتيجة مختلفة، قم بتغيير فعلك، لتتغير النتيجة.عندما يتعرض شخصاً لا يحب المشاكل، ولا يختلقها، ويحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع إلى مشكلة مفتعلة فى عمله من صنع زملائه، قد يفقد أعصابه.. ولكن حتى لا تخسر الكثير جراء عصبيتك هذه، حاول قدر المستطاع أن تأخذ فترة راحة بعيداً عن أجواء العمل المشحونة، وفكر كيف يمكنك الخروج من المشكلة بأقل الخسائر وبحنكة وذكاء، فعندما تهدأ ستتمكن بسهولة من حل أى مشكلة.عندما تدخل فى علاقة عاطفية، فهذا يعنى أن لك العديد من الحقوق وعليك الكثير من الواجبات، لكنه لا يعنى بالضرورة تحكمك فى شريك حياتك طوال الوقت، وأن يشعر أنه مُقيد.. هذا التصرف حتى وإن كان بدافع الغيرة منك عليه، فهو سيضر العلاقة أكثر من إفادتها، لذلك كن على يقين أن هناك خيط رفيع بين الغيرة والشك، اترك له مساحة من الحرية حتى لا توأد العلاقة فى مهدها.حتى تتخلص من ضغوط عملك، يجب عليك تفريغها فى صورة أخرى مفيدة لصحتك، وليس أن تلجأ للمنبهات، أو التدخين، أو الأكل الشره، خصص مساحة من وقتك لممارسة الرياضة المحببة إليك، ستشعر بفارق كبير فى صحتك، وسيلاحظه الكثيرون."منطقة الراحة" تُشعر أى شخص بالاستقرار، لكنها تأتى بنتيجة عكسية على حياته، فالحياة مغامرة كبيرة يجب أن تخوضها لتتعرف على نفسك وعلى العالم، جاهد نفسك فى ميلها إلى الاستكانة، والهدوء، وغامر بكل ما أوتيت من قوة، واطرق الكثير من الأبواب، فعندما تعرف نفسك سيعرفك العالم جيداً.برج القوس على الصعيد المهني: مديروك فى العمل يريدون فقط أن تستمع لأقوالهم، وهذا هو ما يمنعك من التعبير عن نفسك بحرية، قد دعمت زملائك بشكل جيد للغاية فى مثل هذه الحالات! وهذا هو الوقت المناسب ليقدر زملاؤك موقفك ويساندوك، سوف تحصل على الكثير من الثروات بمجرد أن ينضبط مزاج مديروك.

القوس على الصعيد العاطفي: شعور عاطفى جديد يطل عليك اليوم، مشاعر إيجابية تحاصرك اليوم، لكن القليل من التفكير فى الماضى يحاصر عقلك ويسيطر عليه، لذلك، ليس هذا هو أفضل وقت لاتخاذ أى قرار حاسم بشأن الحياة الرومانسية الخاصة بك، ومع ذلك، راحة نفسية تبدو فى الأفق، إذا شعرت أن الطرف الآخر سيكون ملتزمًا لا تتعجل فى إتخاذ خطوة للأمام.

القوس على الصعيد الصحى: الرغبة فى تحقيق اللياقة البدنية لجسد تسيطر عليك، حاول الالتزام ببعض الأغذية الصحية وابتعد قليلا عن المأكولات السريعة، من المحتمل أن يحدث بعض الإرهاق لجسدك، لعدم الاستمتاع بيوم الإجازة الخاصة بك، عليك أن تكون حذرًا وتعطى بعض الراحة لجسدك وعقلك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: سيصبح مزاجك اليوم هادئ وجيد، عالج كل المشاكل التى ستقابلك بالابتسامة ولا تيأس، ستلعب اليوم دور وسيط فى النزاعات بين طرفين، حسن نيتك لن يفيدك فى هذه الفترة.

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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برج الميزان على الصعيد المهني: مشاكل جديدة فى عملك هذه الفترة قد تستمر الفترة القادمة لا تحاول أن تبتكر مشاكل أخرى فى عملك، فأنت قد عاديت زملاء كُثر لديك فى العمل وهذا فى غير مصلحتك، تلطيف الأجواء سيساعدك على تحسن العمل والتقدم فى حياتك المهنية وراحتك النفسية أيضًا، لا تفكر فى ترك العمل حاليًا فالفرص الموجودة أمامك ضعيفة وسيئة، حاول أن تستقر فى العمل لفترة.

الميزان على الصعيد العاطفي: علاقة عاطفية جديدة تلوح فى الأفق، لا يجب أن تسد كل الطرق التى يمكن للطرف الآخر أن يصل بها إليك، حاول أن تنسى ما مررت به فى الماضى من علاقات عاطفية فاشلة وقاسية وحاول البدء فى هذه العلاقة التى من المتوقع نجاحها بشكل كبير، فالوقت مناسب والطرف الآخر ملتزمًا أكثر من غيره.

الميزان على الصعيد الصحى: مشاكل كثيرة تعانيها صحيًا ستؤثر على بشرتك وجمالك، لذا عليك إتباع العادات الغذائية السليمة والأنظمة الصحية، لقد حان الوقت لعمل ريجيم لإنقاص وزنك، الوقت مناسب لكى تهتم بجمالك ولكن بشكل صحى، فصحتك هى أساس جمالك، لذا تريث فيما تتناوله من أطعمة.

>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: يبدو أنك قد عرفت أخيرًا ما العيوب التى تكمن فى شخصيتك، لذا ستغير طريقة تفكيرك من الطريقة العادية إلى الطريقة الصحيحة، هذا التغيير سيؤثر على الانطباعات التى تؤخذ عنك من قِبل المقربين منك، الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18/3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 18/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18/3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى

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برج الحمل على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

السرطان على الصعيد العاطفي:

السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18/3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18/3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة كبيرة على أثبات أنفسهم فى محيط العمل لديهم العديد من الأفكار المبتكرة التى تضفى على أعمالهم مزيد من التميز، يرى مواليد برج الأسد أنهم قادرون على التحدى وتجاوز الصعاب طوال الوقت، لا يستسلمون للهزيمة ويرون أن الصعاب تثقل شخصيتهم بشكل كبير، عندهم لكل مشكل حل وهذا ما يؤهلهم أن يكونوا قادة ناجحين.مواليد برج الأسد عندهم قدرة كبيرة على خلق أجواء عمل ناجحة وجيدة يحاولون طوال الوقت أن يثبتون للحبيب بأنهم فى علاقة ناجحة، لا تهم الشائعات ولديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم ومن حولهم، قادرون على العطاء وبذل الجهد لنجاح العلاقة، يشعون الحبيب طوال الوقت بأن له الأولوية، يحبون الحياة الزوجية ويبذلون قصارى جهدهم على إنجاحها .على المستوى الصحى حاول أن يكون لك موقف محدد مع عاداتك الصحية التى تسبب لك الأمراض فأنت قادر على تجنبها لتكون فى صحة أفضل، لا تتراجع عن قرارك بالالتحاق بنادى صحى وممارسة الرياضة حتى لو كان ذلك فى البداية يمثل لك مشقة، حاول وسوف تصل إلى نتيجة مرضيةتتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والنجاح فى مجالك العملى، عليك أن تصارح الحبيب بحبك له وطرح الأفكار الجديه لكى يكون هناك علاقة رسمية فى الأيام القادمةبرج الثور له قدرة كبيرة على العمل تحت ضغوط العمل المستمرة، تحسده الأبراج الأخرى على نشاطه وحيويتة، قادر على العطاء طوال الوقت وطرح الخطط الكثيرة التى تجعل عجلة العمل تسير إلى الأمام، دائما الرجل الثور قائد ناجح فى عملة والأنثى مدرب يتقن الوصول بالمعلومة إلى متلقيها، يقع على عاتقة مسؤولية طوال الوقت أنه العامل المحرك لكل من حوله ولهذا تجده طوال الوقت فى حراك دائما.تعتبر العاطفة من الأمور التى تدعم وتحرك مواليد برج الثور، لديهم قدرة على العطاء فى الحب طوال الوقت، يستطيعون أن ينظموا حياتهم بين العمل والحياة العائلية، قد يأتون على أنفسهم ولكن لا يقبلون التقصير فى أى جانب فى حياتهم، يقال عنهم أنهم عاشقون للمغامرة وهذا من الصفات التى يتحلون بها فى جميع مراحل حياتهم.انت أنسان مثقف صحيا وتستطيع أن تصل إلى أهدافك بطريقة سهلة وميسرة عليك فقط أن تضع الخطة الملائمة لذلك وسوف تكون الصحة فى أحسن حالاتها، الوقت ملائم جدا أن تقوم بممارسة الرياضة فى الهواء الطلق.تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى حياتك العملية وسوف يتحقق لك أمر كنت قد تركته منذ فترة ولكن هناك صديق سعى أن تنال ماتتمنى فحاول أن تشكره، على الصعيد العاطفى عليك ببذل بعض الجهد فأنت قد أنشغلت عن الحبيب فى الفترة السابقةالجدى على الصعيد المهني:>احتفظ بنفسك بعيداً عن هذه الأجواء العنيفة التى تسيطر على محيط العمل، الأشخاص حولك ليسوا كما يبدون لك، والمواقف الجانبية غير الظاهرة تظهر معادن الأشخاص وتكشف عما فى قلوبهم، لا تجعل الكلمات العابرة تمر مرور الكرام، ولا تنسى أن نصف الحقيقة مختبئ فى المزاح.الأمور العاطفية من الصعب أن تحل بالتجاهل، فربما يكون ذلك هو سبب تفاقمها، أسلوبك الهادئ كثيراً ما يجعل شريك حياتك ينفر من الحديث معك، فصفات الأشخاص مختلفة، والقدرة على التحكم فى الأعصاب نسبية، وما يمكنك تحمله، من الممكن ألا يتحمله شريك حياتك.الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، والعودة إلى أحضان صفحات كتبك المفضلة هى السبيل الأنسب حالياً حتى تستعيد قوة تركيزك، وتتمكن من معايشة الأجواء العصيبة التى تمر بها فى محيط العمل، والأكل الصحى سيحافظ على نشاطك وحيويتك والتفكير بشكل منظم، ولا تنسى أن قوة العقل تكمن فى صحة الجسم.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة جداً فى حياته، خاصة أن أوضاع العمل تمر بحالة من الانقلاب، والشخصيات تكشف عما أخفته الأيام والمجاملات، اترك هذه الأحاديث وابتعد بنسفك حتى لا يلحق بك أى ضرر من نتاج هذه المشكلات، وحاول أن تستخدم هدوءك بشكل صحيح فى النواحى العملية والعاطفية.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل، كما أن حياتك المهنية ستتغير كثيراً خصوصاً بعد بعض القرارات التى اتخذتها فى الفترة الماضية والتى ساعدت على تحقيق حلمك الذى كنت تسعى إليه فى الفترة الماضية.علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، فأعلم أن الحديث معه سيحل الكثير من الأزمات والخلافات بينكما، كما سيجعل علاقتكما أقوى مما تتخيل، كذلك عليك أن تعيد ترتيب أوراقك معه ومن الأفضل أن تهتم به وبكل التفاصيل التى قد تراها بسيطة إلا أنها فى حقيقة الأمر هامة بالنسبة له.أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، ولكن عليك أن تحافظ عليها قدر الإمكان، ومن المفترض أن تتبع نظام غذائى صحى يضمن لك حياة خالية من أى أزمات صحية طارئة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير مما تتخيله، على مستوى العمل والأسرة وكذلك هناك تطور كبير فيما يخص علاقتك بالحبيب التى كانت متوترة فى الفترة الماضية.>لا تنتظر الأشياء أن تأتى لك، وأنت فى مكانك دون أن تبذل أى مجهود، فالتقدم فى العمل والترقيات لن تأتى إلا إذا قدمت كثيراً من الجهود التى تؤهلك للحصول على هذه الترقية، تملك كثيراً من الصفات التى تجعلك فى مقدمة المميزين فى العمل، لكن الكسل الذى يسيطر عليك كفيل أن يدمر كل ما بذلته من جهود سابقة.>أنت من الأشخاص التى تعتمد على عواطفها مع التعاملات الإنسانية بشكل عام، لكن هناك أشخاص لا يستحقوا أن تعاملهم بهذا القدر الجم من العواطف، تعرف على الناس جيداً وانتظر فترة معتدلة، حتى تستطيع أن يقيمهم بشكل صحيح، ثم تحكم أسلوب معاملتك معهم وقدر العاطفة الذى يناسبها.>وعكة صحية خفيفة تصيبك بسبب تقلب الأحوال الجوية، وتناول المأكولات من الشارع دون أن تعلم مصدرها، الإهمال فى هذه النواحى يسبب العديد من المشكلات الصحية التى لا تظهر حالياً، لكن تترك أثراً سيئاً على المدى البعيد،.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة غير مستقرة فى محيط العمل بشكل خاص به، بفضل سيطرة الكسل عليه فى معظم الأوقات فى الفترة الأخيرة، احذر من الاستسلام لهذه الحالة حتى لا تفقد كثير مما حصدته قبل ذلك، وتجد نفسك فى موقف صعب دون مبررات.>فى هذه الفترة يعانى أبناء هذا البرج من الصعود والهبوط المتكرر فعلى الرغم من استقرارهم على متوى الحياة العملية ف الفترات السابقة إلا أن بعد الإحداثيات سيتغير من مجرى حياتهم فى العمل، أحيانا سيكون إلى الأفضل وأحيانا أخرى سيكون للأسوأ.>تأرجح وتردد كبير يعانى منه أبناء هذه البرج فى اتخاذ قرار الارتباط الرسمى،لذلك يجب أن يتخلصوا من هذا التردد ويأخذون الخطوة المناسبة حتى لا يعودون ويندمون على هذه الأفعال والتردد الذ فد يضيع نهم فرص كبيرة.>الصحة من أهم نعم الحياة لذلك يجب أن يهتموا بها أكثر من ذلك ويفضل اتباع نصائح الطبيب وعدم تجاهل تعاليمه .> تراجع قليل بالنسبة للمستوى فى العمل، وبالنسبة للحياة العاطفية بجب أن يكونوا أجرأ من ذلك ويأخذون القرار سريعًا، ويفضل أن يتبعوا تعاليم الدكتور.للأسف المشاكل ستأتى لك بالجملة فلا داعى لانتظار المزيد من المفاجآت السعيدة، ويفضل أن تعيد ترتيب نظامك وأولوياتك حتى تمر بهذه الأزمة دون أن تخسر المزيد.بالنسبة للحياة العاطفية فسيكون الحب وحده القادر على تغير كل حساباتك فمن الآن وصاعدا سيغير شريك حياتك كل ترتيباتك وسيقف إلى جوارك فى شتى الأزمات والمشاكل لذلك يجب أن لا تقسو عليه.يجب أن تهتموا بصحتكم على قدر المستطاع وأن تكونوا الأفضل وتتابعون تعاليم الطبيب حتى لا تخرجوا عن تعاليم الطبيب حتى لا تدخلوا فى مشاكل أنتم فى غنى عنها .بعض المشاكل فى العمل ستتسبب فى مشاكل لكنها مجرد مشاكل زائلة لا تدوم كثيرًا، والحب سيكون فى هذه الفترة هو المحرك الأساسى فى حياة أبناء هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن حياتكم العاطفية.