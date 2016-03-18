آخر رسالة "شهيد الجيش" بالعريش": "عاوز أموت شهيد والله.. ربنا ينولهالى"

نشر أحد أصدقاء الشهيد مصطفى رشاد سالم، ابن مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، آخر رسائل الشهيد الذى استشهد فى انفجارعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الطريق الدولى العام بين العريش والشيخ زويد في شمال سيناء .

وجاء بنص آخر رسالة بين الشهيد وصديقه، قائلا له:" التحقت بالصاعقة فى الشيخ زويد ، فرد عليه صديقه:"مبروك ياغالى" ، وجاء رد الشهيد علي صديقه، :"مبروك تقولهالى لما أنول الشهادة ، إن شاء الله قريب، إدعيلى يا دكتور ربنا يوفقنى لبيها" .

ورد صديق الشهيد عليه، :"ربنا يكرمك بيها يا مصطفى" ، فرد الشهيد:" يارب.. أنا عاوز أموت هناك شهيد و الله و مش عاوز أرجع" ، فرد صديق الشهيد:" ووستنال الشهادة بنيتك وربنا يحفظك" ، فكان رد الشهيد: " والله ما بكدب عليك و أنا أتمنى الشهادة هناك " .

كانت مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، قد اتشحت بالسواد حزنا على استشهاد ابنها المجند بالقوات المسلحة مصطفى رشاد سالم، 25 عاما، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الطريق الدولى العام بين العريش والشيخ زويد فى شمال سيناء.

وينتظر أهل الشهيد وصول جثمانه لدفنه بمقابر الأسرة بمدينة إيتاى البارود، ومن المقرر أن تقام للشهيد جنازة عسكرية عقب صلاة الجمعة ، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية .

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