سفير سوريا بموسكو: دمشق دفعت ثمن جميع الأسلحة الروسية

>أكد السفير السورى لدى روسيا رياض حداد، اليوم الخميس، أن دمشق دفعت قيمة جميع الأسلحة التى أرسلتها موسكو، بما يتوافق مع العقود القائمة، أما مساعدة القوات الجوية الروسية فقد قدمت من الجانب الروسى مجانا.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن السفير السورى قال فى محاضرة بموسكو: "بين البلدين يوجد تعاون استراتيجى منذ عهد الاتحاد السوفييتى. سوريا تدفع ثمن الأسلحة الروسية بما يتوافق مع الاتفاقيات… أما فيما يتعلق بالعملية الروسية فى سوريا، فقد جاءت كمساعدة للشعب السورى وللحكومة السورية ولقواتنا المسلحة وهى مجانية".

وأعرب حداد عن الامتنان للشعب الروسى وللرئيس فلاديمير بوتين على مساعدة الشعب السورى.

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