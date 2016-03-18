قرعة الدوري الأوروبي – ماذا ينتظر كوكا.. ودراما في طريق كلوب

انتهت مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس وأسفرت عن تأهل ثماني فرق للدور ربع النهائي كان الأغلبية فيها للإسبان.

وتقام قرعة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

فقد تأهل ثلاثة فرق إسبانية وهم إشبيلية وأتليتك بلباو وفياريال.

وتأهل فريقا وحيدا من كل من ألمانيا (بروسيا دورتموند)، إنجلترا (ليفربول)، أوكرانيا (شاختار دونيتسك)، البرتغال (سبورتنج براجا)، والتشيك (سبارتا براج).

فماذا ينتظر أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا في الدور ربع النهائي في ظل حملتهم لتكرار إنجاز موسم 2011-2010 بالتأهل للنهائي قبل الهزيمة بهدف دون رد على يد بورتو.

بالطبع ملاقاة أي من السبع فرق الأخرى ستكون قوية للغاية بداية من المنافسين الإسبان الذين يتمتعون بخبرة قوية في الدوري الأوروبي خاصة إشبيلية حامل اللقب آخر موسمين.

وبالنسبة لبروسيا دورتموند فالفريق الألماني يمر بفترة جيدة وصعد لتلك المرحلة بعدما تغلب على توتنام ذهابا وإيابا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

أما ليفربول فقد أصبح فريقا متوازنا بعد قدوم المدرب يورجن كلوب ونجح في إقصاء مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل شاختار لتلك المرحلة بعد تغلبه على أندرلخت ذهابا وإيابا بنتيجة 4-1.

أما سبارتا براج التشيكي تأهل بعدما أزاح لاتسيو من طريقه بالتعادل في ملعبه 1-1 قبل تحقيق فوزا كبيرا في إيطاليا بنتيجة 3-0، كما إنه لم يخسر حتى الآن أي مباراة في البطولة.

دارما كلوب

أما بالنسبة ليورجن كلوب فالدراما قد يجدها في طريقه نحو مواصلته المنافسة على تحقيق أول لقب في مسيرته مع ليفربول بملاقاة فريقه السابق بروسيا دورتموند.

فكلوب ظل مدربا لدورتموند لمدة سبع سنوات وتوج معهم بلقبين للدوري الألماني ومثلهما السوبر المحلي، ولقب وحيد في الكأس، مع قيادتهم للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

ولكن رحل كلوب عن دورتموند بنهاية الموسم الماضي بعدما قادهم للتأهل للدوري الأوروبي بعد معاناة قوية ومنافسة على الهبوط في أغلب فترات الموسم.

فما هي توقعاتكم لقرعة الدوري الأوروبي؟