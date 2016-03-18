قرعة الأبطال - كلاسيكو أم دربي؟.. وهل يصطدم سيتي بمدربه القادم الجديد

الإثارة منتظرة والمتعة مضمونه. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بحضور كبار أوروبا.

وستقام قرعة ربع نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة في تمام الواحدة ظهرا في مدينة نيون السويسرية.

3 فرق إسبانية وثنائي ألماني ومنافس إنجليزي وبرتغالي وفرنسي. فماذا ينتظرنا في القرعة.

كلاسيكو أم دربي؟

قرعة ربع نهائي دوري الأبطال تقام دون أي شروط. أي من الممكن لأي فريق مواجهة فريق أخر من نفس البلد. على عكس شرط قرعة دور الـ16.

وقد تسفر القرعة عن كلاسيكو إسباني منتظر بين برشلونة وريال مدريد.

أو دربي العاصمة الإسبانية. أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد.

وقد نكون على موعد أيضا أمام لقاء قوي ومثير يجمع بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

دراما إنجليزية؟

مانشستر سيتي أعلن رسميا تولي بيب جوارديولا قيادة الفريق بداية من الموسم الجديد.

ولكن ظهور جوارديولا في ملعب سيتي قد يأتي مبكرا.

بايرن ميونيخ تأهل في لقاء ماراثوني أمام يوفنتوس بقيادة جوارديولا.

وسيتي ضمن التأهل أمام دينامو كييف قبل حتى أن تبدأ مباراة الإياب.

فهل نشهد دراما كبيرة بمواجهة بين جوارديولا وفريقه الجديد مانشستر سيتي؟

عودة دي ماريا؟

تمنى العديد من جماهير ريال مدريد عودة أنخيل دي ماريا من جديد إلى الفريق وخصوصا بعد تألقه الفترة الأخيرة.

ولكنه عودته هذه المرة قد تكون بقميص باريس سان جيرمان وليس الملكي مدريد.

باريس تألق وأقصى تشيلسي. ريال مدريد فاز على ذئاب روما ذهابا وإيابا.

فعل يعود دي ماريا إلى بيرنابيو من جديد؟

وفيما يلي الـ8 فرق المتأهلة والتي تنتظر القرعة.

برشلونة - ريال مدريد - أتليتكو مدريد.

بايرن ميونيخ - فولفسبورج.

باريس سان جيرمان.

بنفيكا.

مانشستر سيتي.