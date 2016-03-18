نيابة البدرشين تطالب بسرعة التحريات حول العثور على جثة موظف مصابة بطعنات

تباشر نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة موظف مصابة بعدة طعنات متفرقة.

وكان الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغا بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ملقاة بالشارع، بالانتقال إلى محل الواقعة تم العثور على جثة موظف مصاب بعدة طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى تكثيف التحريات للتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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