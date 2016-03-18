في_إفريقيا أولتراس أهلاوي يعلن حضور مباراة ريكرياتيفو

أعلنت مجموعة أولتراس أهلاوي حضورها لقاء الفريق أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو يوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا 0-0.

وأكد شرين شمس المدير التنفيذي للأهلي موافقة مديرية أمن الإسكندرية على حضور 200 من أعضاء النادي لمؤازرة الفريق أمام ريكرياتيفو.

وأكدت مجموعة أولتراس أهلاوي في بيان لها حضورها المباراة من أجل تشجيع الفريق.

وأوضحت المجموعة استعدادها التام "لتحمل المسؤولية والتعاون مع جميع إجراءات التفتيش والدخول إذا كانت هذه هي المشكلة أو الأزمة".

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