أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_إفريقيا أولتراس أهلاوي يعلن حضور مباراة ريكرياتيفو

Google+ Print
#في_إفريقيا أولتراس أهلاوي يعلن حضور مباراة ريكرياتيفو #في_إفريقيا أولتراس أهلاوي يعلن حضور مباراة ريكرياتيفو

أعلنت مجموعة أولتراس أهلاوي حضورها لقاء الفريق أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو يوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا 0-0.

وأكد شرين شمس المدير التنفيذي للأهلي موافقة مديرية أمن الإسكندرية على حضور 200 من أعضاء النادي لمؤازرة الفريق أمام ريكرياتيفو.

وأكدت مجموعة أولتراس أهلاوي في بيان لها حضورها المباراة من أجل تشجيع الفريق.

وأوضحت المجموعة استعدادها التام "لتحمل المسؤولية والتعاون مع جميع إجراءات التفتيش والدخول إذا كانت هذه هي المشكلة أو الأزمة".

طالع أيضا

#في_إفريقيا اتحاد الكرة لـ في الجول: حصلنا على موافقة لحضور جماهير الأهلي والزمالك

#في_إفريقيا الأهلي يؤكد حضور "أعضاء النادي" لمباراة ريكرياتيفو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع