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33 مليون مشاهدة لوسم #أم_الشهيد_فخر_الإمارات

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33 مليون مشاهدة لوسم #أم_الشهيد_فخر_الإمارات 33 مليون مشاهدة لوسم #أم_الشهيد_فخر_الإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أم الإمارات إطلاق الوسم #أم_الشهيد_فخر_الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء بهدف إبراز وقفة أمهات الشهداء وافتخارهن بتضحيات أبنائهن تلبية لنداء الوطن والواجب.

وتفاعل المغردون أمس مع وسم #أم_الشهيد_فخر_الإمارات وحقق عدد مشاهدات يزيد على 33 مليون مشاهدة حول العالم.ويسعى «مهرجان أم الإمارات» من خلال هذه المبادرة الاجتماعية التي تنطلق بالتزامن مع قرب يوم الأم إلى الاحتفاء بصلابة وعزيمة أمهات الشهداء التي أسهمت في بث الروح الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة فضلا عن الدعم الذي قدمته القيادة الحكيمة ممثلة بأم الإمارات من خلال وقوفها إلى جانب أسر الشهداء وأمهاتهم.

وتسعى حملة #أم_الشهيد_فخر_الإمارات للإشادة بالدور المحوري لأمهات الشهداء في التنشئة والتربية من خلال التأكيد على قيم الولاء والانتماء والتضحية التي ورثها أبناء الامارات عن آبائهم وأجدادهم وغرستها فيهم أمهاتهم.

ودعت اللجنة المنظمة لمهرجان أم الإمارات جميع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الوسم وربطه بتغريداتهم.

وفي السياق ذاته تستعد إمارة أبوظبي لإطلاق «مهرجان أم الإمارات» في دورته الأولى التي ستقام على امتداد الكورنيش بتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الفترة من 24 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل.

ويسلط المهرجان الضوء على رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي ترتكز على ترسيخ الترابط الأسري والعطاء اللامحدود وتعزيز ثقافة التنوع الحضاري والتسامح في المجتمع الإماراتي.

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