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سيف وحامد بن زايد يعزيان في شهيدي الوطن

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سيف وحامد بن زايد يعزيان في شهيدي الوطن سيف وحامد بن زايد يعزيان في شهيدي الوطن

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد البطل رائد طيار زايد علي سعيد الكعبي الذي ارتقى شهيداً، مدافعاً عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة.

فقد قام سموهما -كل على حدة- بزيارة مجلس عزاء الشهيد الكعبي في منطقة مربح بإمارة الفجيرة، وأعرب سموهما لأسرة وذوي الشهيد البطل عن صادق عزائهما ومواساتهما، مبتهلين إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن ينزله منزلة الأبرار والأخيار والأطهار.

كما قدم سموهما واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد البطل ملازم أول طيار محمد عبيد الحمودي الذي قضى شهيداً أثناء أداء واجبه الوطني والقومي في الدفاع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق.

فقد قام سموهما بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة دبا الحصن في إمارة الشارقة، وأعرب سموهما لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائهما ومواساتهما، راجيين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. وقدم واجب العزاء، إلى جانب سموهما، سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

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