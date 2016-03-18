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النعيمي يزور مشروع «السلام عليك أيها النبي»

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النعيمي يزور مشروع «السلام عليك أيها النبي» النعيمي يزور مشروع «السلام عليك أيها النبي»

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمشروع «السلام عليك أيها النبي»، وقال إن هذا المشروع الإنساني العالمي الذي انطلق من مكة المكرمة مهبط الوحي مشروع مشرف للأمة الإسلامية وجهد عظيم في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك لدى زيارة سموه، على رأس وفد ضم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدداً من كبار المسؤولين، لمعرض «السلام عليك أيها النبي» في مكة المكرمة.

وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض، وشاهد الإبداعات العلمية وتسخير التقنيات الحديثة في خدمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عصري حضاري.

وأشاد سموه بما تقدمه المملكة العربية من خدمات إنسانية وعالمية، وأنه لا يستغرب أن تحتضن مثل هذا المشروع المبارك الذي أمل أن تعم فروعه العالم. كان في استقبال سموه الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، المشرف العام على المشروع، ونائبه الدكتور علي بن بخيت الزهراني، وعدد من المسؤولين.

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