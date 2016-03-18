الشرقي وسعود بن صقر يعزيان في شهيدي الوطن

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في شهيدي الوطن..

حيث قدم صاحب السمو حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، التعازي إلى أسرة شهيد الوطن محمد عبيد الحمودي الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وأعرب سموه، خلال زيارته عصر أمس مجلس العزاء في مدينة دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سموه يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن زايد علي الكعبي. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مربح في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن زايد علي الكعبي،وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل. كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد عبيد الحمودي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته. رافق سموه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.

وفي سياق متصل، قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن زايد علي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي. وعبر سموه، خلال زيارته لخيمتي العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء حمد بن غليطة، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والسكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن زايد علي الكعبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن زايد علي الكعبي. وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته. وقدم معاليه واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد عبيد الحمودي وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار.