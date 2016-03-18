الإمارات وطاجيكستان تؤكدان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية

أكدت دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان رغبتهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية، وحرصهما المشترك على الدفع بأوجه التعاون نحو مزيد من النمو والتطور، وبما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأعربتا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الدبلوماسية منذ نشأتها، حيث ظل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً في جو من التفاهم والمنفعة المتبادلة.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر بشأن تطوير التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، وذلك في ختام الزيارة الرسمية الذي قام بها الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان.

وفي ما يلي نص البيان: أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مباحثات مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 16 - 17 مارس 2016، تركزت حول علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية وحرصهما المشترك على الدفع بأوجه التعاون نحو مزيد من النمو والتطور، وبما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الدبلوماسية منذ نشأتها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، حيث ظل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً في جو من التفاهم والمنفعة المتبادلة.

تعاون

وفي سبيل توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين، قرر الجانبان استغلال الإمكانات الهائلة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والمصارف والطاقة المائية والبنية التحتية للمواصلات والزراعة والصناعة والرياضة والعدل والتعليم والعلوم والثقافة والسياحة، وشدد الجانبان على الحاجة إلى تكثيف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى الوزراء، وذلك ليتمكن الجانبان من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لافتتاح المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في مدينة دوشنبه، وعن الحاجة إلى تنظيم منتديات للأعمال التجارية والاستثمار في البلدين وإقامة معارض خاصة للمنتجات الصناعية، وأعربا عن أملهما في أن تؤدي الأنشطة المنوطة بهذا المكتب التمثيلي والاجتماعات التي يعقدها رجال الأعمال إلى توسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وأعرب الجانب الطاجيكستاني عن خالص شكره وتقديره للمساعدات التنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بغية تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية طاجيكستان.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات التي يشكّلها الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وغيرها من التحديات الأمنية في المنطقة والعالم. .

شكر وتقدير

أعرب الرئيس إمام علي رحمان عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقيهما هو والوفد المرافق، ووجه الرئيس إمام علي رحمان دعوة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لزيارة جمهورية طاجيكستان، وتم قبول الدعوة، على أن يتم تحديد تاريخ الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

افتتاح مبنى سفارة طاجيكستان الجديد في أبوظبي

افتتح إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان مبنى سفارة بلاده في أبوظبي بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس بعثة الشرف المرافقة له ويوسف باباكلانوف القائم بأعمال طاجيكستان لدى الدولة وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

ورفع رحمان علم بلاده على المبنى وألقى كلمة أكد فيها أن تنمية وتعزيز العلاقات المثمرة متعددة الجوانب مع الإمارات يعدان من أهم اتجاهات السياسة الخارجية لبلاده.