محمد بن زايد وتميم بن حمد يبحثان سبل تـــــعزيز العلاقات الأخوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في أبوظبي، أمير دولة قطر الذي يقوم بزيارة أخوية للبلاد.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في بلده الثاني دولة الإمارات، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التقدم والتطور.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في المجالات كلها، وسبل دعمها وتطويرها، تحقيقاً للمصالح المشتركة للبلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص البلدين على التعاون مع الأشقاء في دول المجلس لدعم جهود العمل الخليجي المشترك، بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبها جميعاً، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة انطلاقاً من إيمانهما بوحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، واستعراض وجهات النظر والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء في قصر المشرف، تكريماً للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق، حضرها الشيوخ وأعضاء الوفد الضيف.

وصولوكان الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قد وصل إلى البلاد، ظهر أمس، في زيارة أخوية.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي.

كما كان في استقباله والوفد المرافق له، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جهاز أمن الدولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وصالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى قطر، وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.

ويضم الوفد المرافق لأمير دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، وغانم بن خليفة الكبيسي رئيس جهاز الأمن، ومحمد بن ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري القطري.

بعد ذلك غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة البلاد ظهر امس بعد زيارة أخوية للدولة.

وكان في وداعه في مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ والمسؤولون.