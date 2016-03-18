تعرّفي إلى استخدامات الخل الأبيض المنزلية

يتوفّر الخل الأبيض في كلّ البيوت، ويمكن استخدامه في التنظيف والتطهير، كما القضاء على الروائح الكريهة.

من بين استعمالات الخل البارزة:

1. تعقيم ممسحة الأرضيات، وذلك عبر نقع الممسحة بوعاء مليء بالماء الساخن المضاف إليه القليل من الخلّ الأبيض، لمدة نصف ساعة. ثم، تغسل الممسحة بالماء والصابون.

2. القضاء على تكلّسات "الدش"، وذلك عبر غطاء رأس "الدش" بكيس بلاستيكي يحوي القليل من الخل الأبيض في داخله. ومن ثم ترك الكيس لليوم التالي، فشطف رأس "الدش" بالماء.

3. تنظيف ثريات الكريستال، من خلال نقع كرات الكريستال بوعاء مليء بالماء الدافئ، المضاف إليه قطرة من الخل الأبيض، وقطرة من سائل الجلي.

4. تعطير المطبخ وامتصاص الروائح الكريهة، من خلال وضع القليل من الخل الأبيض في وعاء وتركه على أحد رفوف المطبخ.