"المصريين الأحرار":الحكومة لم تأخذ فرصة لتثبت وجودها ولا يمكن المطالبة برحيلها

أكد علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة الحالية لم تأخذ فرصتها لتثبت وجودها، ولو أن هناك تحفظ على أداء وزراء بعينهم لا يمكن المطالبة برحيل الحكومة ككل.

وقال علاء عابد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار ترى أنه إذا كان هناك تردى فى أداء بعض الحقائب فنطالب بتعديلها أو توفير وسائل وسبل النجاح لها"، مضيفاً أن "المصريين الأحرار لم يطرح أى اسم على رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ليكون بديلاً عن أحد من الوزراء، ولم نتطرق للفكرة نفسها خلال المقابلة مع رئيس مجلس النواب".

وحول إمكانية تشكيل الحزب للحكومة، قال علاء عابد أن "المصريين الأحرار ليس بحاجة إلى تشكيل حكومة، وكل تركيزه منصب على القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، وكذلك قوانين العدالة الاجتماعية، ولا نقدم تصورات للوزراء حول ملفات بعينها ونضع تصوراتنا فى القوانين".

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